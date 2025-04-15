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Гортензия в горшке: как ухаживать за цветком (фото)
Гортензия в горшке потребует вашего внимания. О главных правилах рассказал специалист.
Гортензия не боится морозов и воды. Цветок даже способен терпеть кратковременную засуху. Она быстро разрастается и обильно цветет как в открытом грунте — в саду, так и в горшке — дома. Однако нужно знать основные правила ухода за гортензией.
О том, как сохранить и получить ухоженный куст пышной гортензии, рассказал Василий Вмарт, блогер и специалист по уходу за растениями.
Как ухаживать за гортензией в горшке
По словам эксперта по растениям, гортензия — уличный, а не комнатный цветок. Она может жить долго и счастливо в контейнере, но это потребует усилий хозяйки/хозяина.
Как и все уличные растения, она нуждается в температурных колебаниях на день-ночь и холодной зимовке. Если вы сможете обеспечить это цветку в контейнере, он долго будет вас радовать своим нарядным видом.
Что советует знаток растений:
не ставьте гортензию рядом с другими цветами, ведь даже на визуально здоровом растении могут скрываться паразиты;
отведите горшку с гортензией светлое, но прохладное место в вашем доме;
поливайте гортензию часто, но небольшими порциями — чтобы земля была влажная, но не мокрая;
сухие цветоносы удаляйте после цветения.
В то же время гортензия не сможет жить в горшке круглый год. Блогер советует все же выбрать между открытым грунтом и контейнером.
Как и когда нужно пересаживать гортензию
Выращивание в горшке имеет свои особенности. В частности, гортензию советуют не оставлять надолго в предыдущей емкости и пересадить в большой контейнер или более объемный горшок.
Выберите объемный горшок — в 2-3 раза больше предыдущего.
В подготовленный субстрат добавьте агроперлит и кору для предотвращения застоя воды.
Почва для гортензии должна быть такой же, как и для высадки на открытой местности.
В контейнере поливать цветок нужно чаще, поскольку почва высыхает быстрее. Летом — 1 раз в 2-3 дня.
Напомним и о 14 растениях, которые никогда не следует сажать рядом с гортензиями в саду.
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