Гортензия в горшке: как ухаживать за цветком (фото)

Гортензия будет пышно цвести и в горшке. / © Pexels

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Гортензия не боится морозов и воды. Цветок даже способен терпеть кратковременную засуху. Она быстро разрастается и обильно цветет как в открытом грунте — в саду, так и в горшке — дома. Однако нужно знать основные правила ухода за гортензией.

О том, как сохранить и получить ухоженный куст пышной гортензии, рассказал Василий Вмарт, блогер и специалист по уходу за растениями.

Как ухаживать за гортензией в горшке

По словам эксперта по растениям, гортензия — уличный, а не комнатный цветок. Она может жить долго и счастливо в контейнере, но это потребует усилий хозяйки/хозяина.

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Гортензия может жить в большом горшке или контейнере для растений / © Pexels

Как и все уличные растения, она нуждается в температурных колебаниях на день-ночь и холодной зимовке. Если вы сможете обеспечить это цветку в контейнере, он долго будет вас радовать своим нарядным видом.

Что советует знаток растений:

не ставьте гортензию рядом с другими цветами, ведь даже на визуально здоровом растении могут скрываться паразиты;

отведите горшку с гортензией светлое, но прохладное место в вашем доме;

поливайте гортензию часто, но небольшими порциями — чтобы земля была влажная, но не мокрая;

сухие цветоносы удаляйте после цветения.

В то же время гортензия не сможет жить в горшке круглый год. Блогер советует все же выбрать между открытым грунтом и контейнером.

В подготовленный субстрат для гортензии добавьте агроперлит и кору для предотвращения застоя воды

Как и когда нужно пересаживать гортензию

Выращивание в горшке имеет свои особенности. В частности, гортензию советуют не оставлять надолго в предыдущей емкости и пересадить в большой контейнер или более объемный горшок.

Выберите объемный горшок — в 2-3 раза больше предыдущего. В подготовленный субстрат добавьте агроперлит и кору для предотвращения застоя воды. Почва для гортензии должна быть такой же, как и для высадки на открытой местности. В контейнере поливать цветок нужно чаще, поскольку почва высыхает быстрее. Летом — 1 раз в 2-3 дня.

Напомним и о 14 растениях, которые никогда не следует сажать рядом с гортензиями в саду.

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