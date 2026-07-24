Гортензия внезапно начала зеленеть: садоводы назвали главную причину, о которой мало кто знает

Гортензии / © ТСН

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Гортензии считаются одними из самых эффектных летних декоративных растений. Их ценят за крупные пышные соцветия синего, розового, белого или фиолетового цвета, которые украшают сад в течение нескольких месяцев. Однако со временем или даже в разгар сезона цветы могут начать зеленеть. Эксперты по садоводству объяснили, почему это происходит, в каких случаях это является естественным процессом, а когда может свидетельствовать о проблемах с растением.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

По словам основательницы фермы Rising Iris Farm и ботаника Рэйчел Кеммери, чаще всего позеленение соцветий не является поводом для беспокойства. В большинстве случаев это естественный этап развития цветка. Она объясняет, что яркая часть гортензии состоит не из лепестков, а из чашелистиков — видоизменённых листьев, содержащих хлорофилл. Пока соцветие только распускается, преобладают розовые, синие или белые пигменты. Со временем количество хлорофилла становится более заметным, из-за чего цветы постепенно приобретают зеленоватый оттенок.

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В то же время внешний вид гортензии во многом зависит и от её сорта. Некоторые разновидности от природы имеют зеленоватые соцветия в начале или в течение цветения. В частности, метельчатые гортензии Limelight распускаются светло-зеленовато-белыми, а популярный сорт Annabelle сначала также имеет зеленоватый оттенок, который со временем сменяется белым. В таких случаях изменение цвета является особенностью сорта, а не признаком проблем.

Впрочем, иногда преждевременное позеленение может быть связано со стрессом растения. Мастер-садовод и владелица фермы в штате Мэн Эмили Скотт отмечает, что причиной могут стать вредители или заболевания. Тля, паутинные клещи, цикадки, а также грибковые инфекции способны ослаблять растение, из-за чего оно теряет интенсивность окраски соцветий.

Эксперты также обращают внимание на распространённые заблуждения, которые часто связывают с изменением цвета гортензий. Один из самых популярных мифов касается кислотности почвы. Рэйчел Кеммери объясняет, что уровень pH действительно влияет на окраску отдельных видов крупнолистных и горных гортензий, определяя, будут ли цветы синими или розовыми. Однако зеленый цвет с кислотностью почвы не связан. Кроме того, белые и метельчатые сорта вообще не реагируют на изменение pH.

Специалисты также не подтверждают мнение о том, что позеленение вызывает сильное солнце. По их словам, жара и недостаток влаги не приводят к позеленению цветов. Если растение страдает от засухи или перегрева, края соцветий, напротив, начинают буреть и подсыхать.

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Если позеленение связано со старением цветка, остановить этот процесс невозможно. В то же время садоводы советуют поддерживать растение в хорошем состоянии, чтобы оно дольше сохраняло яркую окраску. Для этого гортензиям нужен регулярный глубокий полив, особенно в жаркие летние дни. Для крупнолистных сортов также рекомендуется выбирать место, где утром светит солнце, а после обеда — тень. Дополнительную помощь окажет слой мульчи, который дольше будет удерживать влагу в почве.

Чтобы избежать преждевременной потери цвета из-за болезней или вредителей, эксперты советуют регулярно осматривать растения. Если на кустах появились признаки поражения, можно применить органическое масло нима или фунгициды. Также Эмили Скотт рекомендует провести анализ почвы, если розовые или синие гортензии начали зеленеть раньше обычного. По её словам, недостаток отдельных микроэлементов, в частности железа и магния, также может влиять на сохранение насыщенного цвета соцветий.

Напомним: если гортензии потеряли свежий вид во время жары, не стоит паниковать. Специалисты назвали несколько способов, которые помогут растениям восстановиться и легче пережить жаркие дни.

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