Горячая ванна или велотренажер: ученые выяснили, что сильнее снижает давление

Горячая ванна / © pexels.com

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Горячая ванна может сильнее влиять на АД и кровообращение, чем 30 минут умеренной тренировки на велотренажере. Такой результат получили австралийские исследователи, сравнившие реакцию организма на горячую воду и физическую нагрузку. В то же время, ученые не утверждают, что ванна способна заменить спорт.

Исследования опубликовали в European Journal of Applied Physiology, пишет ScienceAlert.

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Как проводили эксперимент

В исследовании приняли участие 25 взрослых в возрасте от 45 до 70 лет. Средний возраст добровольцев составлял 59 лет, все они имели избыточный вес или ожирение.

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Каждый участник прошел два испытания с интервалом не менее 72 часов.

Во время первого человека в течение 30 минут находился по грудь в воде температурой 40 °C. Во время второго — 30 минут крутила педали стационарного велосипеда с интенсивностью, соответствующей 60-70% от максимального пульса.

Исследователи контролировали пульс, среднее АД и температуру тела. Кроме того, они оценивали состояние мелких сосудов кожи посредством оптической когерентной томографии.

Горячая вода сильнее повлияла на мелкие сосуды

Результаты оказались в пользу тепловой процедуры по ряду показателей.

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По прошествии 30 минут в горячей воде сильнее увеличивались диаметр сосудов, объем и скорость кровотока, а также плотность функционирующих микрососудов. Горячая ванна также приводила к повышению температуры тела и более заметному снижению систолического и диастолического артериального давления.

Велотренирование, в свою очередь, сильнее повышало частоту сердечных сокращений.

По мнению исследователей, ключевую роль в реакции организма играет именно тепловая нагрузка. Когда тело нагревается, сосуды кожи расширяются, чтобы усилить отвод тепла. В результате увеличивается кровоток через поверхностные ткани.

Этот процесс создает нагрузку на стенки сосудов и может провоцировать механизмы, связанные с регуляцией их тонуса.

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Почему это не значит, что ванна заменяет спорт

Несмотря на яркую разницу между двумя процедурами, исследователи не предлагают отказываться от физической активности в пользу горячих ванн.

Участники выполняли упражнение и находились в воде одинаковое время, но нагрузка на организм была разной. Горячая вода создавала значительный тепловой стресс, поэтому прямое сравнение двух процедур как ванна против тренировки может быть обманчивым.

Кроме того, эксперимент был невелик. В нем приняли участие всего 25 человек. Он также оценивал реакцию организма на конкретную процедуру, а не доказывал, что регулярные горячие ванны снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе.

Поэтому полученные результаты не дают оснований заменять физические упражнения горячими ванночками.

Для кого результаты могут иметь значение

Исследователи обращают внимание на людей, которым сложно выполнять традиционные физические упражнения. Причинами могут быть проблемы с суставами, избыточный вес или другие факторы, из-за которых тяжелая физическая нагрузка переносится.

Именно таким людям пассивная тепловая терапия может стать предметом дальнейших исследований как потенциальный способ влиять на работу сосудов без активной тренировки.

Однако говорить о горячей ванной как о полноценной альтернативе спорту пока рано.

Горячая вода подходит не всем

Есть и важное ограничение по практическому применению результатов. Температура воды в эксперименте составляла 40 °C, а участники находились в ней в течение получаса. Это значительная тепловая нагрузка, которая может быть опасна для некоторых людей.

В частности, осторожность нужна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонностью к резкому падению давления и нарушения терморегуляции. Если человек принимает препараты, влияющие на АД или терморегуляцию, возможность таких процедур также следует обсудить с врачом.

Важно и то, что зафиксированное после ванны падение давления не означает лечения гипертонии. Речь идет о реакции организма на тепловую нагрузку, а не о доказанной терапевтической замене медикаментам или физическим упражнениям.

Добавим, что небольшой масштаб этого эксперимента не позволяет заключить, что горячая ванна может заменить регулярную физическую активность.

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