ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
89
Время на прочтение
2 мин

Государственные и международные праздники в октябре 2026 года: будет ли дополнительный выходной на День защитников и защитниц

Октябрь принесет украинцам один из важных государственных праздников — День защитников и защитниц Украины.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Календарь праздников на октябрь 2026

Календарь праздников на октябрь 2026 / © pexels.com

2026 оно приходится на четверг, 1 октября. Так что у многих может возникнуть вполне логичный вопрос: станет ли этот день выходным и получим ли мы дополнительный отдых посреди рабочей недели?

Разбираемся, сколько выходных будет в октябре 2026 года и придется ли украинцам выходить на работу 1 октября.

Октябрь 2026: сколько рабочих и выходных дней

В вере второй месяц осени насчитывает 31 календарный день. Для украинцев, работающих по привычному пятидневному графику с выходными в субботу и воскресенье, календарь будет выглядеть так:

22 дня — рабочие, еще 9 — выходные.

Будем отдыхать в следующие даты:

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 октября.

1 октября в Украине празднуют День защитников и защитниц Украины. В 2026 году дата выпадает на четверг. В обычных условиях этот праздник относится к праздничным и нерабочим дням, предусмотренным трудовым законодательством. То есть в мирное время многие украинцы могли бы рассчитывать на дополнительный день отдыха. На период действия военного положения нормы законодательства по праздничным и нерабочим дням не применяются в обычном порядке. Именно поэтому автоматический выходной в честь государственного праздника не предусмотрен.

Международные и государственные праздники в октябре 2026 года: календарь событий и важные даты

Международные и государственные праздники в октябре 2026 года / © ТСН

Международные и государственные праздники в октябре 2026 года / © ТСН

  • 1 октября — День Защитников и Защитниц Украины; День Украинского казачества; Международный день пожилых людей;

  • 2 октября — Международный день ненасилия;

  • 4 октября — День работников образования; Всемирная неделя космоса; Всемирный день животных;

  • 5 октября — Международный день врача; международный день архитектора; Всемирный день учителей;

  • 8 октября — День юриста;

  • 9 октября — Всемирный день почты; День риэлтора;

  • 10 октября — Всемирный день психического здоровья; День работников стандартизации и метрологии; Европейский день борьбы против смертной казни;

  • 11 октября — День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы; День художника;

  • 12 октября — День кадрового работника;

  • 15 октября — Всемирный день деревенской женщины; Международный день белого тростника; Международный день кредитных союзов;

  • 16 октября — Всемирный день продовольствия; День анестезиолога;

  • 17 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности; Международный день борьбы за ликвидацию нищеты;

  • 18 октября — День работников пищевой промышленности;

  • 20 октября — Международный день повара и кулинара; Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы; Международный день авиадиспетчера;

  • 23 октября — День рекламиста (День работников рекламы);

  • 24 октября — Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций; День маркетолога;

  • 25 октября — День автомобилиста и дорожника;

  • 27 октября — День украинской письменности и языка;

  • 28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков;

  • 29 октября — День работников службы вневедомственной охраны;

  • 31 октября — Международный день Черного моря.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie