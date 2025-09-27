Готовим автомобиль к морозам: идеальное время для перехода на зимние шины

Когда менять шины на зимние / © Pixabay

Для их максимальной эффективности требуется стабильный период холодной погоды, обеспечивающий надежное сцепление с дорогой.

Специалисты отмечают, многолетние наблюдения показывают: оптимальный момент для переобувки — когда среднесуточная температура в течение 5-6 дней держится в пределах +4-6 °C. Даже если днем воздух прогревается до +10 °C, ночные заморозки до 0-1 °C уже сигнализируют о необходимости подготовки авто к зиме.

После первых морозов нередко наступают тёплые дни, и в таких условиях зимние шины быстро изнашиваются, теряя эффективность и снижая безопасность на дороге.

Однако в случае появления гололеда после первого снега зимняя резина становится критически важной: ее отсутствие значительно повышает риск аварий и опасных ситуаций.

Зачем нужна замена шин и чем отличаются летние от зимних? Летние шины изготовлены из плотной резиновой смеси, отлично работающей в теплую погоду, но на холоде становится жесткой и теряет эластичность. Зимние шины, напротив, имеют более мягкую резину и специальные ламели протектора, обеспечивающие надежное сцепление с дорогой на снегу и льду, гарантируют безопасное управление даже в самые холодные дни.

Типы зимних шин:

Шипованные — идеальны для езды по гололедице, однако на асфальте создают шум и более агрессивно влияют на покрытие.

Липучки — оптимальный вариант для городских условий: тихие, безопасные на мокром снегу, но уступают шипованным на льду.

Всесезонные — компромисс для мягкого климата; удобны для повседневной езды, но на экстремальных поверхностях демонстрируют средние характеристики.

Практические советы:

Регулярно проверяйте глубину протектора — зимой минимум 4 мм.

Поддерживайте оптимальное давление в шинах и производите ротацию каждые 8–10 тыс. км.

Новые шипованные шины рекомендуется обкатывать первые 500 км на скорости до 60-70 км/ч.

Использование летних шин зимой значительно повышает риск заноса, а зимних в жару приводит к быстрому износу и повышенному расходу топлива. Обычно комплект зимних шин служит 4–6 сезонов или 40–60 тыс. км, но при появлении трещин или сильного износа его следует заменить раньше.