Готовим автомобиль к морозам: идеальное время для перехода на зимние шины
Осень часто приносит изменчивую погоду, поэтому автомобилистов начинает интересовать вопрос, как понять, что пора сразу ставить зимние шины.
Для их максимальной эффективности требуется стабильный период холодной погоды, обеспечивающий надежное сцепление с дорогой.
Специалисты отмечают, многолетние наблюдения показывают: оптимальный момент для переобувки — когда среднесуточная температура в течение 5-6 дней держится в пределах +4-6 °C. Даже если днем воздух прогревается до +10 °C, ночные заморозки до 0-1 °C уже сигнализируют о необходимости подготовки авто к зиме.
После первых морозов нередко наступают тёплые дни, и в таких условиях зимние шины быстро изнашиваются, теряя эффективность и снижая безопасность на дороге.
Однако в случае появления гололеда после первого снега зимняя резина становится критически важной: ее отсутствие значительно повышает риск аварий и опасных ситуаций.
Зачем нужна замена шин и чем отличаются летние от зимних? Летние шины изготовлены из плотной резиновой смеси, отлично работающей в теплую погоду, но на холоде становится жесткой и теряет эластичность. Зимние шины, напротив, имеют более мягкую резину и специальные ламели протектора, обеспечивающие надежное сцепление с дорогой на снегу и льду, гарантируют безопасное управление даже в самые холодные дни.
Типы зимних шин:
Шипованные — идеальны для езды по гололедице, однако на асфальте создают шум и более агрессивно влияют на покрытие.
Липучки — оптимальный вариант для городских условий: тихие, безопасные на мокром снегу, но уступают шипованным на льду.
Всесезонные — компромисс для мягкого климата; удобны для повседневной езды, но на экстремальных поверхностях демонстрируют средние характеристики.
Практические советы:
Регулярно проверяйте глубину протектора — зимой минимум 4 мм.
Поддерживайте оптимальное давление в шинах и производите ротацию каждые 8–10 тыс. км.
Новые шипованные шины рекомендуется обкатывать первые 500 км на скорости до 60-70 км/ч.
Использование летних шин зимой значительно повышает риск заноса, а зимних в жару приводит к быстрому износу и повышенному расходу топлива. Обычно комплект зимних шин служит 4–6 сезонов или 40–60 тыс. км, но при появлении трещин или сильного износа его следует заменить раньше.