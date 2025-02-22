Готовим невероятно вкусный щербет: рецепт восточных сладостей

Щербет – всем известные восточные сладости. Впрочем, немногие знают, что его легко можно приготовить дома из очень доступных продуктов. Немного времени и вкусности к чаю или кофе уже на вашем столе.

Рецептом щербета поделилась кулинарная блоггерша на своей странице de_tort.plt.

Ингредиенты

300 мл сливок 33%

400 гсахара

130 г сливочного масла 82%

60 г шоколада

150 г сухофруктов — цукаты или орехи

Приготовление

1. Смешайте в сотейнике сливки, сахар и сливочное масло. Поставьте ее на средний огонь, тщательно помешивая, пока масло не растворится. Когда масса начинает кипеть, то следует убавить огонь и проваривать примерно 30 мин. Не забывайте мешать смесь, чтобы она не пригорела.

2. Готовый щербет имеет карамельный цвет и густую текстуру. Когда сливочная масса дойдет до такой консистенции, снимите ее с огня. Затем добавьте в нее шоколад, перемешайте и взбивайте миксером в течение двух-трех минут.

3. После этого добавьте сухофрукты, орехи, цукаты. Выложите в форму немного смазанную подсолнечным маслом без запаха, хорошо прижимая ложкой. Поставьте в холодильник на два часа.

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