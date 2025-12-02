ТСН в социальных сетях

Готовим штолен к Рождеству: рецепт сдобной праздничной выпечки

Традиционная немецкая выпечка стала популярной среди украинских хозяек.

Штолен.

Штолен. / © ТСН

Одна из самых популярных рождественских выпечок – германский штолен. Сдобный кекс стал популярен за пределами страны, ведь является одним из символов Рождества. Его пекут за несколько недель до праздника, чтобы штолен настоялся и приобрел неповторимый аромат и вкус.

ТСН.ua подготовил рецепт штолена от кулинара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

  • 150 г цукатов

  • 150 г изюма

  • 70 г миндаля

  • 100 мл рома

  • 200 мл молока

  • 30 г живых дрожжей

  • 100 г сахара

  • 700 г муки

  • 2 ч.л. ванильного сахара

  • 1 ч.л. соли

  • 1 яйцо

  • 2 желтка

  • 200 г размягченного сливочного масла

  • цедра 1 лимона

  • цедра 1 апельсина

  • 1 ч.л. корицы

  • 30 г сливочного масла

  • 30 г сахарной пудры

Приготовление

  1. На ночь или за сутки до приготовления залейте цукаты, изюм и миндаль ромом. Оставьте настаиваться.

  2. Готовим опару. В большую миску налейте теплое молоко (примерно 36 градусов). Накрошите туда дрожжи и 50 г сахара. Хорошо перемешайте. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на 15 минут.

  3. Позже к этой смеси добавьте просеянную муку, соль, еще 50 г обыкновенного сахара и ванильный. Вбейте туда же яйцо и желтки. Добавить масло и замесить однородное тесто, которое не будет липнуть в руки.

  4. Готовое тесто накройте пищевой пленкой и оставьте на 50 минут в теплом месте без сквозняков.

  5. Натрите цедру лимона и апельсина. Слейте жидкость из цукатов, добавьте цедру и корицу. Перемешайте.

  6. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, выложите начинку и распределите по поверхности. Закрутите тесто произвольным образом и вмешайте таким способом начинку в тесто.

  7. Разделите тесто надвое. Немного раскатайте каждую часть и подкрутите как на рулет. Переложите штолены на застеленный пергаментом противень. Оставьте на 20 минут, чтобы штолены "подросли".

  8. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте штолены 35-40 минут до румяности в режиме верх-низ.

  9. Еще горячими сразу из духовки смажьте штолены растопленным сливочным маслом и щедро посыпайте сахарной пудрой через ситечко.

  10. Положите каждый штолен в фольгу. Плотно замотайте и положите в холодильник.

Напомним, мы писали о том, что ни в коем случае нельзя ставить на новогодний стол в год Огненного Коня, потому что изобилия не будет.

