Готовим штолен к Рождеству: рецепт сдобной праздничной выпечки

Одна из самых популярных рождественских выпечок – германский штолен. Сдобный кекс стал популярен за пределами страны, ведь является одним из символов Рождества. Его пекут за несколько недель до праздника, чтобы штолен настоялся и приобрел неповторимый аромат и вкус.

ТСН.ua подготовил рецепт штолена от кулинара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

150 г цукатов

150 г изюма

70 г миндаля

100 мл рома

200 мл молока

30 г живых дрожжей

100 г сахара

700 г муки

2 ч.л. ванильного сахара

1 ч.л. соли

1 яйцо

2 желтка

200 г размягченного сливочного масла

цедра 1 лимона

цедра 1 апельсина

1 ч.л. корицы

30 г сливочного масла

30 г сахарной пудры

Приготовление

На ночь или за сутки до приготовления залейте цукаты, изюм и миндаль ромом. Оставьте настаиваться. Готовим опару. В большую миску налейте теплое молоко (примерно 36 градусов). Накрошите туда дрожжи и 50 г сахара. Хорошо перемешайте. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на 15 минут. Позже к этой смеси добавьте просеянную муку, соль, еще 50 г обыкновенного сахара и ванильный. Вбейте туда же яйцо и желтки. Добавить масло и замесить однородное тесто, которое не будет липнуть в руки. Готовое тесто накройте пищевой пленкой и оставьте на 50 минут в теплом месте без сквозняков. Натрите цедру лимона и апельсина. Слейте жидкость из цукатов, добавьте цедру и корицу. Перемешайте. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, выложите начинку и распределите по поверхности. Закрутите тесто произвольным образом и вмешайте таким способом начинку в тесто. Разделите тесто надвое. Немного раскатайте каждую часть и подкрутите как на рулет. Переложите штолены на застеленный пергаментом противень. Оставьте на 20 минут, чтобы штолены "подросли". Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте штолены 35-40 минут до румяности в режиме верх-низ. Еще горячими сразу из духовки смажьте штолены растопленным сливочным маслом и щедро посыпайте сахарной пудрой через ситечко. Положите каждый штолен в фольгу. Плотно замотайте и положите в холодильник.

