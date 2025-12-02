- Дата публикации
-
Разное
- Разное
235
- 235
2 мин
- 2 мин
Готовим штолен к Рождеству: рецепт сдобной праздничной выпечки
Традиционная немецкая выпечка стала популярной среди украинских хозяек.
Одна из самых популярных рождественских выпечок – германский штолен. Сдобный кекс стал популярен за пределами страны, ведь является одним из символов Рождества. Его пекут за несколько недель до праздника, чтобы штолен настоялся и приобрел неповторимый аромат и вкус.
ТСН.ua подготовил рецепт штолена от кулинара Евгения Клопотенко.
Ингредиенты
150 г цукатов
150 г изюма
70 г миндаля
100 мл рома
200 мл молока
30 г живых дрожжей
100 г сахара
700 г муки
2 ч.л. ванильного сахара
1 ч.л. соли
1 яйцо
2 желтка
200 г размягченного сливочного масла
цедра 1 лимона
цедра 1 апельсина
1 ч.л. корицы
30 г сливочного масла
30 г сахарной пудры
Приготовление
На ночь или за сутки до приготовления залейте цукаты, изюм и миндаль ромом. Оставьте настаиваться.
Готовим опару. В большую миску налейте теплое молоко (примерно 36 градусов). Накрошите туда дрожжи и 50 г сахара. Хорошо перемешайте. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на 15 минут.
Позже к этой смеси добавьте просеянную муку, соль, еще 50 г обыкновенного сахара и ванильный. Вбейте туда же яйцо и желтки. Добавить масло и замесить однородное тесто, которое не будет липнуть в руки.
Готовое тесто накройте пищевой пленкой и оставьте на 50 минут в теплом месте без сквозняков.
Натрите цедру лимона и апельсина. Слейте жидкость из цукатов, добавьте цедру и корицу. Перемешайте.
Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, выложите начинку и распределите по поверхности. Закрутите тесто произвольным образом и вмешайте таким способом начинку в тесто.
Разделите тесто надвое. Немного раскатайте каждую часть и подкрутите как на рулет. Переложите штолены на застеленный пергаментом противень. Оставьте на 20 минут, чтобы штолены "подросли".
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте штолены 35-40 минут до румяности в режиме верх-низ.
Еще горячими сразу из духовки смажьте штолены растопленным сливочным маслом и щедро посыпайте сахарной пудрой через ситечко.
Положите каждый штолен в фольгу. Плотно замотайте и положите в холодильник.
