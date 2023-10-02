Готовим тыквенные соленые и сладкие оладьи за 15 минут: рецепты для завтрака

Рецепт соленых и сладких тыквенных оладий, которые можно на скорую руку приготовить на завтрак.
Наступил сезон тыквы, а значит и тыквенных блюд, которые обогатят организм полезными веществами.
Предлагаем приготовить целое гору оранжевых оладок, которые так и просятся в рот. Продуктов понадобится по минимуму, времени – тоже.
Рецепт соленых тыквенных оладий
Ингредиенты:
- 0,5 кг тыквы,
- 30 г муки,
- 1 яйцо,
- 1 ст.лож. подсолнечного масла,
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Вымытую тыкву почистите от кожи и семян. Натрите на терке, лучше подойдет сторона со средними отверстиями, тогда оладьи поджарятся гораздо быстрее.
- К тыквенной массе добавьте яйцо, посолите. Просеянную муку смешайте с тыквенной массой. Сам процесс просеивания муки придаст нашим оладьям пышность. Тесто должно быть однородным, как сметана. Если тыква излишне сочная, и тесто получилось жидким, добавьте еще муки.
- Налейте в сковороду масло и поставьте на средний огонь, чтобы она разогрелась.
- Как только низ оладий позолотится, переверните их на другую сторону и тоже поджарьте. На каждую сторону ориентировочно нужно по 3-5 минут. Если тыква будет натерта на терке с большими отверстиями, времени понадобится больше.
- Готовые оладьи подавайте к столу в горячем виде сметаной.
Сладкие тыквенные оладьи на кефире
Ингредиенты:
- 400-500 г тыквы,
- 2 яйца,
- 4 ч.л сахара,
- 500 мл кефира,
- сода – 1 ч. л,
- 300 г муки,
- 3 ст л масла,
- щепотка соли.
Приготовление:
- Почистить тыкву от кожуры, сердцевины и семян. Натереть на мелкой терке.
- Добавить яйцо, соль, сахар, долить кефир с содой. Всё перемешать.
- Муку просеять несколько раз. Постепенно всыпать муку в тесто.
- На сковороде разогреть растительное масло и ложкой выложить оладьи. Обжаривать по 3-5 минут с каждой стороны.
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