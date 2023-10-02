Готовим тыквенные соленые и сладкие оладьи за 15 минут: рецепты для завтрака

Рецепт соленых и сладких тыквенных оладий, которые можно на скорую руку приготовить на завтрак.

Наступил сезон тыквы, а значит и тыквенных блюд, которые обогатят организм полезными веществами.

Предлагаем приготовить целое гору оранжевых оладок, которые так и просятся в рот. Продуктов понадобится по минимуму, времени – тоже.

Рецепт соленых тыквенных оладий

Ингредиенты:

0,5 кг тыквы,

30 г муки,

1 яйцо,

1 ст.лож. подсолнечного масла,

соль по вкусу.

Приготовление:

Вымытую тыкву почистите от кожи и семян. Натрите на терке, лучше подойдет сторона со средними отверстиями, тогда оладьи поджарятся гораздо быстрее.

К тыквенной массе добавьте яйцо, посолите. Просеянную муку смешайте с тыквенной массой. Сам процесс просеивания муки придаст нашим оладьям пышность. Тесто должно быть однородным, как сметана. Если тыква излишне сочная, и тесто получилось жидким, добавьте еще муки.

Налейте в сковороду масло и поставьте на средний огонь, чтобы она разогрелась.

Как только низ оладий позолотится, переверните их на другую сторону и тоже поджарьте. На каждую сторону ориентировочно нужно по 3-5 минут. Если тыква будет натерта на терке с большими отверстиями, времени понадобится больше.

Готовые оладьи подавайте к столу в горячем виде сметаной.

Тыквенные оладьи

Сладкие тыквенные оладьи на кефире

Ингредиенты:

400-500 г тыквы,

2 яйца,

4 ч.л сахара,

500 мл кефира,

сода – 1 ч. л,

300 г муки,

3 ст л масла,

щепотка соли.

Приготовление:

Почистить тыкву от кожуры, сердцевины и семян. Натереть на мелкой терке.

Добавить яйцо, соль, сахар, долить кефир с содой. Всё перемешать.

Муку просеять несколько раз. Постепенно всыпать муку в тесто.

На сковороде разогреть растительное масло и ложкой выложить оладьи. Обжаривать по 3-5 минут с каждой стороны.

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