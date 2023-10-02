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Готовим тыквенные соленые и сладкие оладьи за 15 минут: рецепты для завтрака

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
387
Время на прочтение
2 мин
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Готовим тыквенные соленые и сладкие оладьи за 15 минут: рецепты для завтрака

Тыквенные оладьи

Рецепт соленых и сладких тыквенных оладий, которые можно на скорую руку приготовить на завтрак.

Наступил сезон тыквы, а значит и тыквенных блюд, которые обогатят организм полезными веществами.

Предлагаем приготовить целое гору оранжевых оладок, которые так и просятся в рот. Продуктов понадобится по минимуму, времени – тоже.

Рецепт соленых тыквенных оладий

Ингредиенты:

  • 0,5 кг тыквы,
  • 30 г муки,
  • 1 яйцо,
  • 1 ст.лож. подсолнечного масла,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  • Вымытую тыкву почистите от кожи и семян. Натрите на терке, лучше подойдет сторона со средними отверстиями, тогда оладьи поджарятся гораздо быстрее.
  • К тыквенной массе добавьте яйцо, посолите. Просеянную муку смешайте с тыквенной массой. Сам процесс просеивания муки придаст нашим оладьям пышность. Тесто должно быть однородным, как сметана. Если тыква излишне сочная, и тесто получилось жидким, добавьте еще муки.
  • Налейте в сковороду масло и поставьте на средний огонь, чтобы она разогрелась.
  • Как только низ оладий позолотится, переверните их на другую сторону и тоже поджарьте. На каждую сторону ориентировочно нужно по 3-5 минут. Если тыква будет натерта на терке с большими отверстиями, времени понадобится больше.
  • Готовые оладьи подавайте к столу в горячем виде сметаной.
Тыквенные оладьи / ©
Тыквенные оладьи

Сладкие тыквенные оладьи на кефире

 Ингредиенты:

  • 400-500 г тыквы,
  • 2 яйца,
  • 4 ч.л сахара,
  • 500 мл кефира,
  • сода – 1 ч. л,
  • 300 г муки,
  • 3 ст л масла,
  • щепотка соли.

Приготовление:

  • Почистить тыкву от кожуры, сердцевины и семян. Натереть на мелкой терке.
  • Добавить яйцо, соль, сахар, долить кефир с содой. Всё перемешать.
  • Муку просеять несколько раз. Постепенно всыпать муку в тесто.
  • На сковороде разогреть растительное масло и ложкой выложить оладьи. Обжаривать по 3-5 минут с каждой стороны.

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Дата публикации
Просмотры
387
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