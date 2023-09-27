Готовимся к самому главному шопингу: когда Черная пятница 2023 года в Украине и мире

Черная пятница во всем мире — самое ожидаемое шоппинг-событие года. На какие скидки можно рассчитывать, где искать распродажи и как подготовиться к этому дню?

Ежегодно в конце ноября в Украине и других странах проходит так называемая Черная пятница (Black Friday). Традиция зародилась на территории США, но довольно быстро пленила весь мир. Иногда акции продолжаются целую неделю, а то и дольше. Когда Черная пятница 2023? В этом году день самого выгодного шопинга приходится на 24 ноября. В настоящее время вы можете приобрести практически любые товары по привлекательным ценам.

Каких скидок ждать в Черную пятницу 2023 года

Традиционно в Украине магазины предлагают покупателям скидки в течение 3 дней – 1 недели. 2023 Черная пятница начнется 24 ноября, но можно ожидать, что акции продлятся до 27-28 ноября. Здесь все зависит от конкретной сети. Если вы давно мечтали о дорогой вещи, которую не могли себе позволить, или хотите приобрести ценный подарок – Black Friday именно то время, когда это можно сделать. В этот период есть возможность:

получить до –90% скидки практически на все товары;

заранее просмотреть все предложения магазинов, потому что они начинают готовиться к Черной пятнице за несколько месяцев;

обновить гардероб перед зимним периодом;

купить технику, на которую раньше не хватало средств.

Где искать лучшие предложения на Черную пятницу от украинских магазинов

Где искать скидки на Черную пятницу 2023 / Фото: Unsplash

Следует заранее обратить внимание, что на разных площадках распродажи Black Friday могут начинаться в разное время. Поэтому, если вы надеетесь приобрести что-нибудь ценное, лучше готовиться заранее. Так вы точно не упустите самые выгодные предложения:

в "Розетке" скидки будут достигать -60%, по предварительной информации Черная пятница здесь начнется 21 ноября и продлится до 27 ноября;

самая большая распродажа года пройдет в "Алло" с 18 по 27 ноября — на более миллиона товаров будут скидки до -60%;

яркие скидки от "Фокстрота" ждут украинцев с 21 до 28 ноября, однако больше информации сеть пока не предлагает;

"Эпицентр" готов обрадовать своих покупателей скидками до -70%, а период проведения акции от 21 до 30 ноября;

в сети Kasta скидки стартуют 18 ноября и будут доходить до -90%;

В MOYO акция начнется 23 ноября, однако о величине скидок пока ничего не известно.

Самые выгодные акции в мире: где и что покупать на Черную пятницу (Black Friday)

Многие мировые онлайн-платформы также заранее готовятся к проведению Черной пятницы. Большинство из них предлагает доставку товаров в Украину. Успейте заказать то, о чем давно мечтали, со значительной скидкой. ТСН.ua разбирался, где скидки на Черную пятницу лучшие:

AliExpress — одна из самых популярных китайских платформ, где можно приобрести практически любые товары, начнет Black Friday 2023 24 ноября и закончит 27 ноября. То есть у покупателей будет всего-то 4 дня, чтобы подыскать для себя товар. Самыми популярными категориями здесь являются одежда, электроника, спортивные товары, аксессуары и гаджеты.

— одна из самых популярных китайских платформ, где можно приобрести практически любые товары, начнет Black Friday 2023 24 ноября и закончит 27 ноября. То есть у покупателей будет всего-то 4 дня, чтобы подыскать для себя товар. Самыми популярными категориями здесь являются одежда, электроника, спортивные товары, аксессуары и гаджеты. eBay — крупнейшая онлайн-площадка США также предлагает покупателям большое количество акционных товаров. Начало распродаж 24 ноября. Если судить по прошлым годам, можно ожидать, что скидки достигнут -75%.

— крупнейшая онлайн-площадка США также предлагает покупателям большое количество акционных товаров. Начало распродаж 24 ноября. Если судить по прошлым годам, можно ожидать, что скидки достигнут -75%. Amazon – еще одна популярная площадка в США, где можно приобрести множество разнообразных товаров. Начинается черная пятница здесь 24 ноября. Можно ожидать поразительные скидки до -90%, поэтому следует следить за обновлениями.

– еще одна популярная площадка в США, где можно приобрести множество разнообразных товаров. Начинается черная пятница здесь 24 ноября. Можно ожидать поразительные скидки до -90%, поэтому следует следить за обновлениями. IKEA – купить мебель и декор со скидкой можно будет с 24 ноября. А все акционные предложения обычно можно увидеть на первой странице сайта, так что вы точно не пропустите самое важное.

– купить мебель и декор со скидкой можно будет с 24 ноября. А все акционные предложения обычно можно увидеть на первой странице сайта, так что вы точно не пропустите самое важное. Alibaba – известный во всем мире китайский магазин насчитывает большое количество разнообразных товаров. Главная его особенность состоит в том, что он позволяет покупать вещи оптом. Традиционно Black Friday здесь происходит с особым размахом.

История Черной пятницы: что мы о ней знаем и когда она началась

Черная пятница: история / Фото: Unsplash

Традиция Black Friday зародилась на территории США, поэтому не зря Америка получила прозвище "страны распродаж". В конце XIX века ее охватил так называемый Американский кризис, который негативно повлиял на каждого предпринимателя. Один из них, Фрэнк Вулворт, также страдал от тяжелого периода, ведь он являлся владельцем небольшого магазина. Фрэнку не хватало денег даже на то, чтобы прокормить семью, поэтому он прибег к отчаянному шагу: решил продать все товары, которые были в то время в его магазине по цене 5 центов.

Вечером Фрэнк удивленно подметил, что магазин получил недельную выручку. Эта идея быстро была подхвачена другими предпринимателями, которые тоже начали устраивать различные акции. Сегодня Вулворта часто называют "отцом распродаж". Однако до Черной пятницы еще было далеко.

В середине прошлого века состоялся последний шаг к созданию особого периода, сегодня весь мир знает как "Black Friday". В США есть несколько важных праздников и 25 ноября празднуют один из них – День благодарения. После него до величайшего события года, Рождества, остается всего один месяц. Поэтому люди тогда начинали образовывать в магазинах толпы, ведь все хотели успеть приобрести подарки к празднику. Как-то на улицах Филадельфии образовался такой хаос, что полицейские между собой назвали день "Черной пятницей".

До Украины Черная пятница дошла только в 2013 году. Но за этот короткий период времени украинские магазины создали свои традиции распродажи. Поэтому сегодня украинцы заранее интересуются, когда Черная пятница и начинают подыскивать самые лучшие предложения. Хотя первый день распродаж в нашей стране был совсем небольшим.

Как получить реальные скидки: правильно готовимся к Черной пятнице

К сожалению, праздник скидок и распродаж омрачается недобросовестными продавцами, в погоне за наживой часто обманываются покупателей. Люди же, в свою очередь, доверяют ценникам, обещающим большие скидки.

Чтобы получить действительно настоящую выгоду от приобретения товара у Black Friday, стоит запомнить несколько важных моментов:

подготовиться нужно заранее – количество скидок в первый день акции может сбивать с ног, поэтому следует составить список товаров, которые вам нужно приобрести, чтобы "охотиться" прежде всего на них;

проверяйте цены – за два месяца до скидок запишите цены всех тех товаров, которые вы хотели бы приобрести, а затем сравните их с акционной ценой, ведь часто недобросовестные продавцы завышают ценник накануне распродаж;

мониторьте ситуацию в разных магазинах – одна и та же модель может иметь разный ценник в разных магазинах, поэтому обратите внимание, где вы сможете приобрести выгоднее всего.

А еще можно заранее полистать каталог в интернет-магазине, сохранить ссылку на все те товары, которые вы хотите приобрести на Черную пятницу, чтобы потом не тратить время на поиски.