Готовимся к светлому Воскресению: как украсить пасхальную корзину и что в нее нужно положить

Готовясь к одному из величайших церковных праздников года, необходимо узнать, как украсить пасхальную корзину и что нужно обязательно в нее вложить.

Праздничная пасхальная корзина не только наполняется разнообразной продукцией, которую нужно освятить. Не забывайте украсить ее интересными деталями, чтобы она выглядела особенной. Советуем сделать декор пасхальной корзины своими руками, как это когда-то делали наши предки. Они использовали зелень, цветы, ленты, чтобы добавить больше праздничного настроения.

Какой зеленью украшают пасхальную корзину

Пасхальную корзину принято украшать зеленью и весенними цветами, в частности барвинком. Красиво будут смотреться веточки ивы и березы с молодыми листочками, ромашки или лаванда. Некоторые также украшают корзину нарциссами белого и желтого цвета, которые выглядят невероятно, когда сочетаются с зеленью.

Можно собрать небольшой букет, который крепится в месте соединения ручки в корзину или вплести живые цветы для более потрясающего вида.

Как украсить пасхальные корзины: идеи

Как украсить пасхальные корзины: идеи / Фото: pinterest.com

Как украсить пасхальные корзины: идеи / Фото: pinterest.com

Украшения на корзину своими руками: ленты и ткани

Корзину можно оформить яркой тканью или добавить яркий бант с помощью ленты. Сегодня очень популярным вариантом украшения пасхальной корзины среди украинцев является сочетание лент голубого и желтого цветов для создания патриотического декора.

Фигурки, кондитерские изделия и пасхальный декор

Красивый вид в пасхальной корзине будут иметь свечи в форме овечек, птичек, зайчиков, яичек. Их можно как изготовить самостоятельно, так и приобрести уже готовые в магазинах.

В канун празднования Пасхи также появляется большое количество кондитерских изделий в форме основных символов праздника. Они не только прекрасно украсят корзину, но и подарят счастье детворе, которая после освящения сможет полакомиться вкусными десертами.

В качестве элемента декора можно применять разнообразные деревянные украшения, яички из бисера, маленькие фонарики. Также сверху на корзину можно положить вышиванку. Не забудьте поднять ее перед освящением, чтобы святая вода попала на продукты.

Что должно быть в пасхальной корзине: и что класть запрещено

Что должно быть в пасхальной корзине / Фото: pixabay.com

Обычай освящать паску в восточной церкви появился еще в XIV веке, однако долгое время в церковь несли только испеченную из теста выпечку в форме баранцев. Но с течением времени количество продуктов значительно расширилось. У традиции есть и духовная сущность — после Великого поста верующие несут продукты, чтобы их благословили в церкви.

Сегодня в корзину пытаются положить как можно больше продуктов, но это не соответствует православной традиции. Там должна быть только еда, от которой человек отказывался во время поста. Если составлять список, то в пасхальной корзине обязательно должны быть:

паска — обрядовый хлеб всегда кладут в пасхальную корзину. Он символизирует тот хлеб, который Иисус Христос преломил перед своей казнью, а затем раздал ученикам. Также паска является символом воскресения и небесного царства, ожидающих всех уверовавших в Спасителя;

— обрядовый хлеб всегда кладут в пасхальную корзину. Он символизирует тот хлеб, который Иисус Христос преломил перед своей казнью, а затем раздал ученикам. Также паска является символом воскресения и небесного царства, ожидающих всех уверовавших в Спасителя; яйца – чаще всего кладут пасхальные яйца (окрашенные яйца, которые являются символом Пасхи и Воскресения). Во многих регионах Украины все еще принято раздавать пасхальные яйца священнику, детям, родственникам, знакомым, а потому их кладут достаточно много. Позже ими "крестосаются" — дерутся, что символизирует раскрытие Гроба Господня;

– чаще всего кладут пасхальные яйца (окрашенные яйца, которые являются символом Пасхи и Воскресения). Во многих регионах Украины все еще принято раздавать пасхальные яйца священнику, детям, родственникам, знакомым, а потому их кладут достаточно много. Позже ими "крестосаются" — дерутся, что символизирует раскрытие Гроба Господня; мясные продукты — копчености, ветчина, колбаса символизируют жертвенного теленка или ягненка, которого отец велел заколоть по возвращении домой блудного сына. Они являются символом душевной радости, исходящей от исполнения Божьей воли;

— копчености, ветчина, колбаса символизируют жертвенного теленка или ягненка, которого отец велел заколоть по возвращении домой блудного сына. Они являются символом душевной радости, исходящей от исполнения Божьей воли; соль – она символизирует справедливость и достаток, оберегает людей от греха, дарит связь с Богом;

– она символизирует справедливость и достаток, оберегает людей от греха, дарит связь с Богом; хрен — он является символом несокрушимости духа, существовала легенда, что корнем растения когда-то хотели отравить Иисуса Христа. Кроме хрена иногда кладут также горчицу и перец.

— он является символом несокрушимости духа, существовала легенда, что корнем растения когда-то хотели отравить Иисуса Христа. Кроме хрена иногда кладут также горчицу и перец. сыр и масло – сыр символизирует выносливость и умеренность, которые важны для каждого верующего, а вот масло является символом здоровья.

– сыр символизирует выносливость и умеренность, которые важны для каждого верующего, а вот масло является символом здоровья. другие продукты — в некоторых регионах Украины также кладут грибы, орехи, чернику, рыбу, сало, мак, пшеницу.

Пасхальную корзину обязательно украшают свечой, которую зажигают перед освящением. Она символизирует связь с Богом. Ведь наши предки когда-то связывали Пасху с солнцем.

В пасхальную корзину ни в коем случае нельзя класть: алкогольные напитки, колбасу кровяную и любые другие продукты с кровью, а также ножи или украшения. Хотя порой и можно услышать мысль, что резать освященные продукты можно только освященным лезвием, этот ритуал является скорее народной выдумкой.

Также важно помнить, что освященную скорлупу от яиц, которая остается во время празднования Пасхи, выбрасывать на помойку нельзя. Священники советуют ее зарыть в землю на приусадебном участке. Наклейки, салфетки и другие вещи следует сжечь. То же делают и со старыми пасхальными корзинами, которые уже испортились.

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