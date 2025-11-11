- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
Готовы ли ваши ПВХ-двери к зиме: не забудьте сделать одну простую вещь, чтобы уберечь тепло и избежать сквозняков
Эта простая настройка ПВХ-дверей поможет вам сэкономить средства и улучшить теплоизоляцию в вашем доме.
С наступлением холодов самое время подготовить жилье к зиме. Одним из ключевых шагов для сохранения тепла и экономии энергии является перевод пластиковых дверей в зимний режим. Это обеспечивает более плотное прилегание двери к раме, предотвращает сквозняки и потери тепла из помещения.
Достичь этого можно с помощью регулировки фиксирующих штифтов, которые расположены по бокам и сверху двери.
3 простых шага для перевода двери в зимний режим:
Найдите стопорные штифты на боковых сторонах и сверху дверей.
Используйте инструмент (шестигранный ключ или отвертку) и поверните штифты по часовой стрелке примерно на 45–90°. Штифты приблизятся к уплотнителям, обеспечивая более плотное прилегание двери.
Проверьте закрытие двери и протестируйте с помощью листа бумаги: плотно зажмите его между дверью и рамой и попробуйте вытащить. Если лист вытащить сложно — регулировка выполнена правильно.
Рекомендуемый период для перевода двери в зимний режим — октябрь-март, когда температура стабильно держится ниже +10 °C. Перед наступлением теплого времени не забудьте вернуть настройки в исходное положение, чтобы избежать преждевременного износа уплотнителей.
Дополнительные советы: регулярно ухаживайте за уплотнениями специальными средствами и своевременно заменяйте изношенные элементы для долговечности двери и поддержания тепла в доме.