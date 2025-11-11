Готовы ли ваши ПВХ-двери к зиме: не забудьте сделать одну простую вещь, чтобы уберечь тепло и избежать сквозняков

Что нужно сделать из ПВХ дверью перед началом зимы / © Фото из открытых источников

С наступлением холодов самое время подготовить жилье к зиме. Одним из ключевых шагов для сохранения тепла и экономии энергии является перевод пластиковых дверей в зимний режим. Это обеспечивает более плотное прилегание двери к раме, предотвращает сквозняки и потери тепла из помещения.

Достичь этого можно с помощью регулировки фиксирующих штифтов, которые расположены по бокам и сверху двери.

3 простых шага для перевода двери в зимний режим:

Найдите стопорные штифты на боковых сторонах и сверху дверей. Используйте инструмент (шестигранный ключ или отвертку) и поверните штифты по часовой стрелке примерно на 45–90°. Штифты приблизятся к уплотнителям, обеспечивая более плотное прилегание двери. Проверьте закрытие двери и протестируйте с помощью листа бумаги: плотно зажмите его между дверью и рамой и попробуйте вытащить. Если лист вытащить сложно — регулировка выполнена правильно.

Рекомендуемый период для перевода двери в зимний режим — октябрь-март, когда температура стабильно держится ниже +10 °C. Перед наступлением теплого времени не забудьте вернуть настройки в исходное положение, чтобы избежать преждевременного износа уплотнителей.

Дополнительные советы: регулярно ухаживайте за уплотнениями специальными средствами и своевременно заменяйте изношенные элементы для долговечности двери и поддержания тепла в доме.