В 2024 году будет не 365, а 366 дней. Однако оказывается, украинцы неправильно называют такой год. Он не высокостный.

Год Зеленого Деревянного Дракона, 2024, который мы совсем недавно встретили, насчитывает 366 дней, а не 365, как обычно. Все потому, что в феврале будет 29, а не 28 дней. Обычно мы называем такие годы "високосными", но, оказывается, на украинском так неправильно.

На своей странице в Facebook редактор Ольга Васильева рассказала, что следует говорить вовсе не "високосный", а "касянів" или "переступний". Первое название, кстати, произошло от церковного праздника в честь святого Касияна или Касяна.

Специалист утверждает, что именно так переводит слово "високосный" русско-украинский академический словарь 1924-33 гг. под редакцией Крымского и Ефремова. Слово "високосный" происходит от латинского термина "bis sextus" (т.е. в переводе "второй шестой"), но оно было очень искаженным из-за народного тимолонического сближения с прилагательным "высокий". То есть это "год, что "высший" на один день".

Редактор в своем сообщении также вспомнила слова языковеда Ларисы Масенко, которая рассказала об усилении "языкового вредительства" России именно в 1920-х годах, когда власти страны внедряли насильственную практику искусственного сближения украинского языка к русскому. Например, в русско-украинском словаре Крымского, Ефремова у слова "ворона" еще есть соответствие "ґава", но уже в словаре 1948 его нет.

А еще в словаре Крымского, Ефремова не было слова "корзина", вместо него авторы предлагали использовать "кошик", но позже это слово появляется.

Васильева утверждает, что пока нельзя говорить о том, что слово "переступний рік" было изъято из редакции словарей 1948 года, однако тот факт, что оно полностью отсутствует в употреблении таких мыслей.

А еще специалист обратила внимание, что у слова "переступний" есть соответствующие аналоги в польском, сербском и некоторых других славянских языках. Интересно еще и то, что в свое время оно использовалось и в восточных областях Украины. Например, его можно было услышать в Луганской области.

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