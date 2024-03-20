Говорите это ребенку каждый день – и он вырастет уверенным в себе: 10 фраз

Есть слова, которые никак не навредят, а только помогут вашему ребенку стать сильнее, при этом чувствуя заботу и защиту.

Радует, что в настоящее время родители все чаще отказываются от пережитков прошлого и шаблонных догм в воспитании детей. Нормально хотеть, чтобы ребенок стал подлинно личностью, готовой к реальной жизни. В частности, уверенность в себе и успех в жизни во многом зависят от поддержки в семье.

Что нужно говорить родителям, чтобы помочь ребенку развить уверенность в себе – читайте в материале ТСН.ua.

Фразы, которые придадут ребенку уверенность

1. "У тебя все получится!"

Банально, но факт. Ребенку важно знать, что родители в него верят. Это придает силы и вдохновение.

2. "Результат не повлияет на мою любовь к тебе, она абсолютна"

В счастливых семьях дети, безусловно, испытывают родительскую любовь. В то же время, очень важно и слышать эту простую фразу: "Я тебя люблю". И ребенок должен понимать, что эта любовь не измеряется его достижениями.

3. "Звучит невероятно!"

Чаще показывайте ребенку, что вам нравятся его идеи. Маленьким личностям очень важно знать, что они придумывают что-то действительно интересное, имеющее потенциал.

Аналогично и с увлечениями, хобби и начинаниями: если вы видите, что ребенок страстно хочет чем-то заниматься – просто поддержите его.

4. "Чем я могу тебе помочь?"

В любом случае не пытайтесь забрать на себя то, что ребенок хотел и должен сделать самостоятельно. Однако вы можете поинтересоваться, нуждается ли она в вашей помощи в определенном аспекте. Особенно если это первый опыт, важно понимать, что рядом надежный партнер, который всегда может подсказать и помочь.

5. "Расскажу тебе историю по собственному опыту..."

В момент отчаяния, рано или поздно наступающего у каждого ребенка, поддержите его собственной историей из жизни. Возможно, вы пережили кое-что подобное. Ребенку будет полезно услышать, как его отец или мама вышли из той или иной ситуации. Это поможет найти силы, чтобы продолжать борьбу.

Также читайте Как вырастить успешного и счастливого ребенка: секреты шведского воспитания

6. "Ты приложил/приложила максимум усилий"

Конечно, не все и не всегда будет удаваться. В случае неудачи покажите вашему ребенку, что вы видели, насколько он старался. Важно объяснить, что в жизни не все зависит от нас, а на финальный результат влияет куча факторов. Призывайте не огорчаться и попробовать, если ребенку это действительно нужно. Иногда нужно стучать в одну дверь несколько раз, а иногда – развернуться и уйти.

7. "Главное, чтобы ты был/была счастлив/счастлива"

Ребенок не должен оправдывать чьи-то ожидания и всегда поступать "правильно", потому что так кто-то и почему-то сказал. Каждый из нас индивидуальный, имеет разный набор преимуществ и недостатков. Сценарии жизни также не повторяются, и невозможно применить волшебную пилюлю под названием "успех" для всех и каждого. Главная обязанность в жизни вашего сына или вашей дочери – быть счастливыми, так что дайте им это понять.

8. "Твои ошибки – твой опыт. Они важны"

Ребенок должен понимать, что ошибаться – не стыдно. Стыдно не пытаться. Без неправильных решений и легких провалов нельзя получить опыт, непосредственно участвующий в становлении личности. Главное, конечно, делать выводы и не повторять ошибки. Такой подход позволит ребенку идти по жизни с уверенностью, смело одолевая препятствия и не боясь неудач.

9. "Я поддержу твой выбор"

Да, вы можете "ловить" увлечения ребенка, направлять его, предлагать свои идеи. Но никогда не давите на нее и не склоняйте к определенным решениям, которые ей совсем не по душе. В частности это касается будущей профессии. Дайте понять ребенку, что он должен сделать свой выбор, а вы его поддержите.

10. "Горжусь тобой"

Родителям совсем не сложно чаще говорить своим детям, что они их повод для гордости. Не забывайте: сравнивать ребенка с другими – точно "красный флажок". Ребенок должен знать, что мама или папа гордятся именно им, и так будет все время.

Раньше речь шла о том, какие установки с детства обрекают на бедность.

Читайте также: