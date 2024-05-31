Говорите это своим взрослым детям: какие шесть фраз они хотят услышать от родителей

Когда ребенок взрослеет, его отношения с родителями меняется, иногда улучшаются, а иногда наоборот. Здоровые отношения между взрослыми детьми и родителями, как и любые другие отношения, требуют времени, усилий и труда — общение, уважение, взаимопонимание, сочувствие важны для их поддержки.

Терапевт Недра Гловер Тавваб рекомендует просить прощение у своих взрослых детей за давние боли и обиды.

«Взрослые дети стремятся услышать от своих родителей признание прошлой боли или хотя бы ее понимание», – считает семейный терапевт Лара Моралес Дайттер. «Эти утверждения могут иметь значительную целебную силу, особенно когда родители, возможно, были заняты собственными проблемами, что привело к неудовлетворенным эмоциональным потребностям в детстве».

Чтобы улучшить отношения, психологи советуют говорить своим взрослым детям такие фразы.

«Извини», "Мне жаль"

Что чаще всего, наверняка хотят услышать взрослые дети от своих родителей, так это слова прощения, чтобы родители извинились перед своими взрослыми детьми за боль, которую они могли причинить, даже если это было непреднамеренно.

«Большинство взрослых детей понимают, что их родители неидеальны, но имеют наилучшие намерения, когда дело доходит до воспитания», — отмечает семейный терапевт Ариэль Дуалан. «Некоторым родителям трудно признать непреднамеренный или умышленный вред, который они могли нанести своим взрослым детям на любом этапе их жизни». Но это надо говорить. А если слова прощения сопровождать фразой «как мы можем преодолеть это?», прощение станет еще более значимым.

"Взятие на себя такой ответственности не только создает пространство для эмоционального восстановления и связи, оно также моделирует смирение и исцеление отношений для взрослого ребенка"

«Я был в режиме выживания»

Хотя это утверждение не оправдание для плохого воспитания или плохого поведения, оно констатирует тот факт, что родители пытались со всем справиться. «Молодому взрослому человеку, особенно бездетному, может быть очень трудно думать о своей реальности детства вне ребенка» и трудно понять своих родителей, которые «имели работу, которым приходилось поздно возвращаться домой, готовить есть, другое» и поддерживать дружеские отношения.

Откровенный разговор об этом может дать определенный полезный контекст и понимание. «Если бы я имел больше поддержки, если бы у меня было больше ресурсов, если бы у меня было больше финансов, если бы я не переживал развод, если бы я не боролся с X, Y и Z» — фразы, которые могут быть очень исцеляющими для отношений между родителями и взрослыми детьми.

«Я действительно горжусь тобой»

Независимо от возраста, дети всегда хотят знать, что их родители гордятся тем, кем они стали, и тем, чего они достигли.

Обычно родители стремятся, чтобы их дети стали лучше, достигли большего, что "подталкивает многих из нас к беспокойству относительно того, насколько хорошо мы делаем что-то". Поэтому так важно детям в любом возрасте услышать «Я горжусь тем, что ты сделал и кем ты есть», это может стать маяком света для тех, кто сомневается в своих достижениях в жизни».

«Твой жизненный путь отличается от моего, но я поддерживаю тебя»

Некоторые родители подталкивают своих взрослых детей выбирать "правильный" по их мнению путь. Этот путь, возможно, кажется им более привычным, традиционным или стабильным. Однако есть много путей, которые могут доставить удовольствие, даже если они совершенно отличаются от того, какой избрали ваши родители. Поэтому детям очень важно услышать от родителей, что они уважают и поддерживают их решение жить так, как они считают правильно.

«Тебе нужен совет или хочешь, чтобы я выслушал»

Когда взрослый ребенок встречается с трудностями, родителям хочется, как в детстве, помочь, предложить решение. Но иногда взрослому ребенку этого уже не нужно, он может и хочет найти свой путь без помощи родителей.

Прямой вопрос, нужен ли для взрослого ребенка совет, или нужно ли просто его выслушать, показывает ему, что родители верят в то, что он способен справиться с этим сам.

Когда вы воспитываете взрослого, «работа не всегда состоит в том, чтобы защищать его, как это могло быть, когда вы были моложе», – отмечает Гловер Тавваб. «Теперь нужно слушать, наблюдать и спрашивать его, хочет ли он получить совет. Иногда совсем не нужно говорить: «О, я имею для тебя идеальный совет, и тебе нужно это сделать».

Хотя для родителей естественно желание защитить своих детей от ошибок, это «не дает возможности взрослому ребенку самоутверждаться как личность».

«Я все еще здесь для тебя»

Что может быть большим утешением, чем осознание того, что родители рядом, что можно всегда к ним обратиться за советом и помощью.

«Родительская работа отцовства не заканчивается, когда дети достигают совершеннолетия. Отношения просто меняются», – подчеркивает терапевт Карабальо. "Хотя родители переориентируются по уходу за детьми на личные дела, это не значит, что они не могут быть вовлеченными и уважаемыми союзниками в жизни своих детей. Главное определить правильные пределы, сохраняя при этом активное присутствие и заботу", — подчеркивает психолог.

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