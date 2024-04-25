Градированная стрижка на средние волосы: одна из самых популярных стрижек для увеличения объема

Особенности градуированной стрижки

Стрижка, в которой волосы подстригаются слоями, создавая эффект "ступенчатости", лесенки называется градуированной стрижкой. Слои обычно начинаются с самой короткой длины лица и постепенно удлиняются до задней части головы, что создает объем, делая стрижку динамической и живой.

Прическа имеет вид плавно переходных ступеней, между которыми волосы срезаются под определенным углом, что собственно и является градировкой. Эта техника схожа с техникой "лесенки", но есть и отличия. В стрижке "лесенка" ступеней почти не видно, в градуированной стрижке они четко выражены. Каскадом стригутся все пряди, а лесенка обычно выстригается на краю волос. Поэтому каскад, конечно, стрижется дольше.

Стрижка имеет много преимуществ. Она универсальна, подходит как на короткие, так и на средние или длинные волосы. Эта стрижка молодит, частично скрывает недостатки кожи и формы лица, имеет много вариаций.

Поэтому наверняка градуированная стрижка является одной из самых распространенных. Еще одной из причин популярности этой стрижки является то, что за ней достаточно легко ухаживать. К тому же можно создавать разные варианты укладки, в зависимости от настроения, вида мероприятия и погоды.

Такой вид стрижки хорошо выглядит на женщинах любого возраста и формы лица, на любом типе волос. Эта многослойная стрижка придаст объем тонким волосам, а густые – сделает более аккуратными. Имеет хороший вид каскад на обладательницах как прямых, так и волнистых волос.

Градуированная стрижка на средние волосы

Это отличный вариант для тех, кто хочет выглядеть женственно и модно, но не имеет много времени. Прическа не требует тщательного ухода.

Градуированная стрижка на средние волосы

Градуированная стрижка на средние волосы

Градуированная стрижка на средние волосы

Интересная покраска градуировки сделает прическу свежей и стильной. Колорирование, бронирование или мелирование удачно дополнят многослойную стрижку. Для современной покраски достаточно выбрать 2-3 натуральных оттенка.

Градуированная стрижка на средние волосы с окраской

Градуированная стрижка на средние волосы с окраской

Градуированная стрижка на средние волосы с челкой

Многослойная стрижка придает женственности и элегантности, одновременно зрительно уменьшает возраст. Поэтому такой вариант подойдет как для молодых девочек, так и женщинам за 50.

Для девушек и женщин с вытянутым лицом идеально подойдет многослойная градуированная стрижка с длинной или короткой челкой. Зрительно такой вариант делает лицо на вид круглее, сглаживает острые черты лица. Такая стрижка подойдет для женщин и девушек с высоким или большим лбом.

Градуированная стрижка на средние волосы с челкой

Градуированная стрижка на средние волосы с челкой

Многослойная прическа с прямой челкой делает глаза более выразительными, придает им яркости.

Градуированная стрижка на средние волосы с прямой челкой

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