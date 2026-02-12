Грех ли праздновать День Валентина: священник ответил

День влюбленных

Реклама

Ежегодно с приближением 14 февраля украинское общество разделяется на два лагеря: одни готовят подарки и валентинки, другие критикуют праздник как чужеродный и чисто коммерческий.

Точку в дискуссиях попытался поставить священник Православной церкви Украины Алексей Филюк, объяснивший официальную позицию церкви и свое отношение ко Дню влюбленных.

По словам Алексея, в православном церковном календаре нет праздника, посвященного Дню святого Валентина. Впрочем, священник подчеркнул, что не выступает категорически против традиции уделять внимание и цветам, ведь это стало частью современной культуры.

Реклама

Однако он призвал верующих помнить, что подлинная христианская любовь не должна ограничиваться одной датой в календаре.

«Практикующий христианин должен любить и 11 февраля, и 12-го, и 14-го, и в любой другой день — круглый год, 24 часа в сутки, на протяжении всей жизни», — подчеркнул священник.

Филюк советует не ждать специального повода, чтобы проявить заботу о близких. Дарить благословения, поддержку и теплые слова нужно сегодня, ведь будущее никому не известно.

Священник также обратил внимание на маркетинговую составляющую праздника. По его мнению, образ святого Валентина часто используется предпринимателями исключительно для увеличения продаж. Более того, историчность фигуры, почитаемой влюбленными, вызывает сомнения у богословов.

Реклама

«Это вымышленный персонаж. Говорят, он венчал влюбленных, но это было еще задолго до установления самого Таинства венчания — тогда такого обряда просто не существовало», — объяснил Филюк.

Несмотря на критику коммерциализации и отсутствие праздника в святцах, церковь не накладывает запрет на празднование 14 февраля. Священник заверил, что греха в дарении подарков или хорошем настроении нет.

«На здоровье! Хотите праздновать — никто вам не защищает», — резюмировал священник.

Таким образом, верующие могут самостоятельно решать, приобщаться ли к празднованию, главное, чтобы проявления любви были искренними и постоянными, а не показательными один раз в год.

Реклама

Напомним, ранее Алексей Филюк прокомментировал предрассудок, действительно ли нельзя отказаться от обязанностей крестного отца или матери, когда друзья или близкие зовут «за кума».