В этом году в Украине Пасху отмечают 12 апреля. Это великий христианский праздник и потому есть убеждение, что работать в этот день категорически запрещено. Впрочем, в религиозном контексте следует учитывать обстоятельства, в которых находится человек.

Можно ли работать на Пасху, рассказал священник, военный капеллан Тарас Видюк в интервью Телеграфу.

По его словам, работать на Пасху не запрещено, если работа вынужденная или социально важна. По его словам, такой труд не является проявлением сознательного неуважения к великому христианскому празднику.

«Работать в Пасху не грех, если эта работа не связана с сознательным пренебрежением праздника», — подчеркнул он.

По словам священника, в современных условиях есть сферы, где невозможно прекратить деятельность даже в такой день. В частности, военнослужащие, спасатели и врачи не могут покинуть свои посты или не лечить раненых и больных людей, поэтому такая работа не считается грехом.

В то же время в народе считается, что Пасха — день радости, молитвы и духовного отдыха, поэтому традиционно он считается праздничным и нерабочим днем. Именно поэтому запрещалось работать — особенно тяжело и физически.

На Пасху нельзя работать на огороде, копать, сеять или убирать землю. Считалось, что этот «разрывает» праздник и приносит неудачу. Разрешается только легкое уход за растениями, если это не требует тяжелого труда, или хозяйствования у домашнего скота.

