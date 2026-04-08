Грех ли — работать на Пасху: священник раскрыл правду
Пасха — один из важнейших христианских праздников, когда христиане празднуют Воскресение Христово.
В этом году в Украине Пасху отмечают 12 апреля. Это великий христианский праздник и потому есть убеждение, что работать в этот день категорически запрещено. Впрочем, в религиозном контексте следует учитывать обстоятельства, в которых находится человек.
Можно ли работать на Пасху, рассказал священник, военный капеллан Тарас Видюк в интервью Телеграфу.
По его словам, работать на Пасху не запрещено, если работа вынужденная или социально важна. По его словам, такой труд не является проявлением сознательного неуважения к великому христианскому празднику.
«Работать в Пасху не грех, если эта работа не связана с сознательным пренебрежением праздника», — подчеркнул он.
По словам священника, в современных условиях есть сферы, где невозможно прекратить деятельность даже в такой день. В частности, военнослужащие, спасатели и врачи не могут покинуть свои посты или не лечить раненых и больных людей, поэтому такая работа не считается грехом.
В то же время в народе считается, что Пасха — день радости, молитвы и духовного отдыха, поэтому традиционно он считается праздничным и нерабочим днем. Именно поэтому запрещалось работать — особенно тяжело и физически.
На Пасху нельзя работать на огороде, копать, сеять или убирать землю. Считалось, что этот «разрывает» праздник и приносит неудачу. Разрешается только легкое уход за растениями, если это не требует тяжелого труда, или хозяйствования у домашнего скота.
Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя делать на Пасху, чтобы не потерять счастье.