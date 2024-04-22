Грехи до седьмого колена: что такое родовая карма и можно ли ее "отчистить"

Родовая карма может как "играть на руку", так и навлечь беду на человека.

Карма – это один из главных законов мироздания в восточных религиозно-философских учениях. Согласно закону кармы, настоящее и будущее – следствие решений, принятых в прошлом. Следовательно, хорошие поступки положительно влияют на карму и делают людей счастливыми, а плохие – разрушают жизнь. Но что, если человек тянет на себе "грехи" родственников, портящих его карму.

Как работает родовая карма и можно ли ее отчистить – читайте дальше.

" На бедного Егора все напасти": что такое родовая карма

Именно на нее списывают жизненные неудачи, несчастную судьбу и проблемы со здоровьем. Родовая карма – это то, что мы унаследовали от предков: пап и мам, бабушек и дедушек.

Генетики говорят, что причиной таких последствий является наследственность. Именно ДНК предков несет информацию обо всем нашем роде.

Как работает родовая карма

По словам изотериков, мысли, стрессы, пережитые нашими предками прописываются на оболочках астрального тела и начинают передаваться из поколения в поколение в виде конкретных утверждений или программ, с помощью которых мы определенным образом действуем в тех или иных ситуациях.

Кроме того, родовая карма – это также последствия наших поступков, которые в будущем отразятся на наших детях, внуках и правнуках. Согласно этому, сильный род – мощное противоядие от проклятий.

Кто относится к членам семьи (рода):

дети, в т.ч. усыновленные или умершие;

родители, их братья и сестры, в т.ч. сводные или внебрачные;

дедушки и бабушки, иногда до 5-7 колен.

не родственники или интегрированные в систему (те, кто уступил свое место: например, бывшие супружеские или внебрачные партнеры родителей, бабушек и дедушек или чье участие принесло материальную пользу членам рода).

Как обнаружить родовую карму

Прежде всего, обратите внимание на ваше здоровье. Это первое, на чем отражается родовая карма. Плохая генетика, семейные болезни говорят о наличии в роде темных пятен, кармических следов.

Если речь идет о тяжелой карме, человек может в этой жизни родиться калекой или умственной неполноценностью.

Несмотря на очевидные признаки, есть и невидимые. Они влияют на успешность и внутреннее благополучие личности, притягивают к человеку или отталкивают от него соответствующее социальное окружение и многое другое.

Как работает родовая карма

Человеку, у которого тяжелая родовая травма, придется сталкиваться с бесчисленными трудностями в преодолении собственных недостатков и социальных проблем. Такие люди постоянно привлекают к себе и своему окружению несчастье.

Тяжелая родовая карма постоянно лишает человека жизненных сил. Даже набранная в отпуске энергия в результате действия негативной наследственности очень быстро рассеивается.

Интересно. Родовая карма может передаваться как по мужской, так и по женской линии. Однако бывают случаи, когда это правило не соблюдается. Например, если в семье один ребенок, то он, как правило, несет на себе карму как мужской, так и женской линии своего рода. В противном случае – если в семьях все дети одного пола, то кто-то из них может получить карму по мужской, а кто-то – по женской линии.

Как работает родовая карма

Согласно законам кармы, душа перед воплощением выбирает место, время и родителей в соответствии с поставленными целями и задачами на эту реинкарнацию, в течение которой она решает свои задачи и получает соответствующие жизненные уроки, складывающиеся в накопление опыта. Поэтому признаки индивидуальной и родовой кармы тесно связаны друг с другом.

Как мы получаем родовую карму

Распределение кармы начинается в тот момент, когда душа выбирает для себя будущих родителей. Она ищет себе ту семью, в которой сможет наилучшим образом реализовать свою отрицательную карму, приложив усилия к ее исправлению.

В момент зачатия энергии обоих родителей вовлекают "душу" в создание будущей жизни. Начинающийся процесс роста плода формирует не только новое тело, но и сценарий будущей жизни, обусловленный прошлыми реинкарнациями.

Будущий жизненный сценарий человека встроен в событийный ряд жизни его родителей и общества, в котором он должен жить. Эти программы прописываются в подсознании ребенка.

Как работает родовая карма

Бывают случаи, когда индивидуальная положительная карма олицетворяемого духа очень сильна. В этом случае он пересиливает родовую карму и выходит из-под ее влияния.

Отметим, что родовая карма передается от родителей к ребенку только до его рождения. Поэтому нельзя путать его с родительскими программами, которые могут передаться человеку уже после его рождения в любое время его жизни, как в детстве, так и во взрослом состоянии.

Как очистить карму

Есть несколько уловок, как можно свою карму почистить и освободиться от " родовых проклятий".

Прощение . Процесс прощения позволяет отпустить злобу и отрицательные эмоции, перестать быть заложниками печали и тоски. Все это способствует очищению кармы.

. Процесс прощения позволяет отпустить злобу и отрицательные эмоции, перестать быть заложниками печали и тоски. Все это способствует очищению кармы. Извинения. В то же время, если мы сами сделали что-то плохое, то должны извиниться перед другими людьми. Особенно когда оскорбили или причинили боль близким, любимым или родственникам. Это не только поможет очистить карму, но возобновить отношения с кем-то.

В то же время, если мы сами сделали что-то плохое, то должны извиниться перед другими людьми. Особенно когда оскорбили или причинили боль близким, любимым или родственникам. Это не только поможет очистить карму, но возобновить отношения с кем-то. Помощь нуждающимся . Искреннее пожертвование для других, может не только поможет очистить карму, но и стать более счастливыми и осознанными. Когда мы прилагаем усилия, чтобы кто-то избавился от личной неприятной ситуации, то делаем мир лучше и привлекаем положительную энергию к себе.

. Искреннее пожертвование для других, может не только поможет очистить карму, но и стать более счастливыми и осознанными. Когда мы прилагаем усилия, чтобы кто-то избавился от личной неприятной ситуации, то делаем мир лучше и привлекаем положительную энергию к себе. Отказ от вредных привычек . Именно они могут оказывать негативное влияние на нашу карму. В то время как отказ от них поможет очистить организм и укрепить волю.

. Именно они могут оказывать негативное влияние на нашу карму. В то время как отказ от них поможет очистить организм и укрепить волю. Практика благодарности . Она помогает ценить то, что уже есть. Тем самым привлекая больше положительной энергии в жизнь. Практика благодарности поможет очистить карму и стать счастливее.

. Она помогает ценить то, что уже есть. Тем самым привлекая больше положительной энергии в жизнь. Практика благодарности поможет очистить карму и стать счастливее. Самоанализ. Проведение самоанализа и работа над своими недостатками поможет стать лучше и предотвратить будущее кармическое загрязнение.

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