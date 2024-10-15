Грибной сезон в разгаре: где в Украине растут белые грибы и как их обрабатывать

Свое название белый гриб получил, потому что не темнеет после термической обработки.

Какие деревья любят белые грибы: где они растут

Белые грибы, которые еще называют боровиками, являются самыми ценными и вкусными представителями своего царства. Благодаря тому, что они образуют с корнями деревьев особую симбиотическую связь (микориза), грибы получают все необходимые питательные вещества, а деревья лучше усваивают минералы и воду.

Не все деревья вступают в симбиотическую связь с белыми грибами. Чаще боровики можно найти около:

ель – традиционное место поиска белых грибов – это хвойные леса;

сосна – светлые и солнечные участки привлекательны для боровиков;

пихта — хотя у этих деревьев они встречаются реже;

береза – известное грибное место;

дуб – мощные дубовые скрывают под собой богатые грибные поляны.

Также специалисты утверждают, что белые грибы часто растут у связей.

Где больше всего растет белых грибов

Ключевой фактор для роста белых грибов – возраст леса. Старые и девственные уголки природы чаще всего скрывают поляны с боровиками. Грибницы этих грибов могут формироваться в течение десятилетий, поэтому лучше всего идти на "тихую охоту" в лес, который имеет возраст не менее 20-50 лет.

Как правильно обрабатывать белые грибы после уборки

Перед очищением белые грибы рекомендуется надолго замочить в воде. Так вы сможете избежать повреждений, потому что комочки земли и мусор размокнет. Затем грибы нужно тщательно промыть, уделяя особое внимание нижней части шляпок. Здесь накапливается больше грязи.

Срез на ножке лучше обновить с помощью острого ножа. Так вы можете удалить загрязнение. Если кожура на шляпке снимается, это может указывать на начало порчи гриба. Такой лучше выкинуть.

Свежие боровики не хранятся долго – максимум 12 часов при комнатной температуре. Удлинить срок можно в холодильнике (до 5 дней). Однако через неделю белые грибы полностью потеряют все свои вкусовые свойства, а также могут стать опасными для употребления. Поэтому их нужно либо приготовить, либо высушить.

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