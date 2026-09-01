Грибной сезон в разгаре: какие грибы собирать в сентябре 2026 года и где их искать

Календарь грибника 2026 / © iStock

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Сентябрь считается одним из самых урожайных месяцев для грибников. После осенних дождей в лесах можно найти белые грибы, опята, маслята, лисички и другие популярные виды.

Об этом сообщило издание ua.news.

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Начало осени создает благоприятные условия для грибов: почва еще сохраняет накопленное летом тепло, а дожди, утренние туманы и роса обеспечивают достаточно влаги. В то же время температура уже не так высока, как летом, поэтому грибы могут дольше оставаться крепкими и свежими.

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В начале сентября еще активно произрастают виды, которые начали появляться в конце лета. Во второй половине месяца наступает подходящий период для осенних грибов.

Искать грибы можно в разных типах лесов. Одни виды любят сухие сосновые боры, другие чаще произрастают во влажных березовых или дубовых лесах.

Где искать грибы в сентябре

Белые грибы можно найти в сосновых, дубовых и березовых лесах. Часто они растут на опушках, солнечных лужайках и среди мха.

Осенние опята следует искать на старых пнях, поваленных деревьях и местах вырубки. Обычно они растут большими группами.

Маслята чаще всего встречаются в молодых сосновых посадках и хвойных лесах. Они могут укрываться под хвойной подстилкой на освещенных участках.

Подосиковики и подберезовики растут преимущественно у корней осин и берез. Встретить их можно в соответствующих лиственных рощах и влажных оврагах.

Рыжики и грузди следует искать в сосновых и еловых лесах, в частности, во влажной хвойной подстилке и на песчаных почвах.

Лисички растут в смешанных лесах, среди мха и влажной травы. Нередко они появляются большими группами.

Как правильно собирать грибы

Лучшим временем для похода в лес считается утро: влага на грибных шапках делает их более заметными среди травы и опавших листьев. Обнаруженный гриб можно срезать или аккуратно выкрутить, не повреждая грибницу.

В то же время, главным остается правило безопасности: брать можно только грибы, в съедобности которых человек полностью уверен. Перезревшие и поврежденные грибы лучше оставить в лесу. Не следует также собирать грибы у оживленных автомобильных дорог или промышленных зон.

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Собранные грибы следует перебрать и подвергнуть кулинарной обработке в тот же день. При комнатной температуре они скоропортятся.

Напомним, ранее мы сообщали, где лучше искать белые грибы, какие участки леса следует проверять и как не пропустить гриб под листвой и мхом.

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