Громкое ограбление блогерши в Лондоне: кто поможет найти украшения — получит почти 2 миллиона долларов (фото)

Вор похитил изготовленные по заказу ювелирные украшения с бриллиантами на сумму более 12 миллионов долларов.
Жертвы ограбления имения в Лондоне, откуда похитили драгоценности в 10 миллионов фунтов (12 миллионов долларов), предложили вознаграждение 1,5 миллиона фунтов за информацию, которая поможет вернуть вещи.
Об этом пишет BBC.
Громкое ограбление произошло 7 декабря. Из дома на фешенебельной Авеню-роуд, к северу от центра Лондона, украли ювелирные украшения на сумму 10 миллионов фунтов, а также дизайнерские сумки стоимостью 150 тысяч фунтов и 5 тысяч фунтов наличными.
Хозяева дома, имена которых не называют, изначально предлагали вознаграждение в 500 тысяч фунтов тому, кто владеет информацией, которая помогла бы найти и вернуть украденные ценности.
Позже они увеличили вознаграждение до 10% стоимости драгоценностей. Эта сумма может составить 1,5 миллиона фунтов (почти 2 миллиона долларов), подтвердили в полиции Лондона.
Некоторые из украденных драгоценностей, как сообщается, принадлежат британской инфлюэнсерке азиатского происхождения Шафири Хуанг.
Многие утраченные предметы роскоши – уникальны по своему дизайну, поэтому их легко идентифицировать, заявили в полиции.
Среди ювелирных изделий, среди прочего, были два перстня с бриллиантами-бабочками от De Beers, серьги с розовыми сапфирами в форме бабочек от Katherine Wang и ожерелье из золота, бриллиантов и сапфиров Van Cleef.
По данным полиции, здание ограбили между 17:00 и 17:30 вечера 7 декабря. Это сделал человек, который забрался в дом через окно второго этажа.
Полиция описывает подозреваемого как белого мужчину от 20 до 30 лет. На нем была темная толстовка с капюшоном, штаны-карго и серая бейсболка, лицо было закрыто.
На Авеню-роуд расположены одни из самых дорогих объектов недвижимости в Лондоне.
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