Грумер назвала 7 пород собак, которых никогда бы не завела: какие причины

Грумер из Великобритании рассказала, какие семь пород собак она никогда не хотела бы иметь из-за сложного ухода, проблем со здоровьем или непростого характера. В соцсетях ее признание вызвало бурное обсуждение.

Об этом сообщило издание The Sun.

Специалистка основала сервис Looking Ace в Бекворте, графство Тайн-энд-Уир. Она работает с собаками один на один и поделилась списком пород, которые считает наиболее «проблемными» для владельца. Первыми в списке стали разновидности пуделей — их шерсть, по словам грумера, требует чрезмерного внимания, а темперамент бывает непредсказуемым.

Французские бульдоги, по ее оценке, часто имеют осложнения с дыханием и другие медицинские проблемы, а также плохо переносят подстригание когтей. Склонность к болезням глаз она назвала главным минусом породы шар-пей. К тому же грумер уточнила, что лично не доверяет этим собакам и не хотела бы ежедневно ухаживать за их многочисленными складками кожи.

В списке оказались и вест-хайленд-вайт-терьеры — из-за чувствительности кожи и трудностей с поддержанием чистоты. Не обошла она и популярные породы, такие как немецкие овчарки и визлы, объяснив это «чрезмерной энергичностью», что требует от владельца значительных физических ресурсов.

Наибольшее же удивление вызвала ее позиция относительно чау-чау: их грумерша назвала «худшим кошмаром специалиста». Причиной стали сложный темперамент и кропотливый уход за густой шерстью.

Видео в TikTok, опубликованное под ником @looking.ace, собрало более 194 тысяч просмотров и вызвало активное обсуждение среди владельцев собак и других грумеров.

В комментариях люди писали, что узнали своих любимцев в этом списке. Один пользователь пошутил, что его немецкая овчарка вовсе не гиперактивная, другой — что владельцы чау-чау «чувствуют себя жертвами». Несколько специалистов по уходу за животными поддержали автора, отметив, что также сталкиваются с трудностями при работе с этими породами.

