Груши будут давать тройной урожай: как правильно обрезать плодовые деревья в ноябре

Как правильно обрезать груши на первый, второй и третий год жизни, чтобы они хорошо росли и давали тройной урожай.

Чтобы плодовые деревья повысили свою урожайность, нужно правильно их обрезать. Тогда они будут здоровы и будут давать большие, сочные и чистые плоды. Но такие процедуры нужно проводить осторожно, не повредив дерево. Рассказываем, как правильно обрезать груши, чтобы повысить урожайность в несколько раз.

Зачем обрезать грушу осенью

Формирование кроны. Фруктовым деревьям для того, чтобы они давали хороший урожай, нужно хорошее освещение и циркуляция воздуха в кроне. Обрезка позволяет создать такую крону, если она будет надлежащей формы, это будет способствовать быстрому росту груши.

Фруктовым деревьям для того, чтобы они давали хороший урожай, нужно хорошее освещение и циркуляция воздуха в кроне. Обрезка позволяет создать такую крону, если она будет надлежащей формы, это будет способствовать быстрому росту груши. Для усиления плодоношения. Если правильно обрезать дерево, это будет стимулировать образование большего количества цветочных почек. Такая активация роста цветов приведет к увеличению урожайности фруктового дерева.

Если правильно обрезать дерево, это будет стимулировать образование большего количества цветочных почек. Такая активация роста цветов приведет к увеличению урожайности фруктового дерева. Борьба с вредителями и болезнями. При обрезке удаляются все сухие ветки. Это предотвращает развитие заболеваний дерева и уничтожение вредителей, живущих на поврежденных побегах.

При обрезке удаляются все сухие ветки. Это предотвращает развитие заболеваний дерева и уничтожение вредителей, живущих на поврежденных побегах. Повышение свойства плодов. Правильная обрезка дерева способствует равномерному распределению питательных веществ, которые также получают плоды. Поэтому груши вырастают чистыми, большими, сладкими и сочными.

Как обрезать грушу осенью: общие рекомендации

Плодовое дерево можно обрезать после сбора урожая и вплоть до первых заморозков. Это лучшее время, когда дерево находится в спокойном состоянии. Для обрезки груши следует подготовить садовые инструменты. Секатор должен быть острым и чистым, чтобы не повредить дерево. Если обрезать дерево пилой, она должна иметь точные, острые и равномерные зубцы.

Как обрезать грушу в первый год

Следует укоротить ствол дерева, удалить вертикальные побеги, которые называют «лидерами». Это необходимо для того, чтобы груша не росла вверх, а боковые плодоносящие ветви могли разрастись и стать сильнее. Боковые ветки нужно обрезать до первой почки, для должного роста. Следует удалить все больные и сухие ветви, чтобы предотвратить распространение заболеваний. Формирование кроны. Необходимо определиться с формой кроны и обрезать ненужные ветки. Следует равномерно распределить основные стволы и побеги для оптимального покрытия дерева.

Как обрезать грушу на второй год жизни

Сначала следует обрезать макушку на 20-25 сантиметров. Затем следует укоротить боковые ветви на 6-8 сантиметров. Далее следует обрезать второй ярус, чтобы правильно сформировались нижние ветви. Удалите вертикальные ветки, чтобы они не мешали солнечному свету проникать в нижнюю часть дерева. Не обрезайте ветки слишком близко к стволу, так как это может привести к гниению дерева. Следует обработать раны от обрезки садовым воском или специальным средством, чтобы не занести инфекцию.

Как обрезать грушу на третий год жизни

Необходимо продолжать укорачивать верхушку дерева. Также укорачивайте боковые ветки. Следует удалить все искривленные, вертикальные и засохшие побеги. Соблюдайте баланс и последовательность по уходу за фруктовым деревом. Следите, чтобы дерево полностью получало достаточное количество света солнечных лучей и питательных веществ. Следует следить за тем, как растет груша после обрезки. Удаляйте все молодые побеги, которые могут нарушить форму кроны.

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