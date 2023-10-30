Груши будут давать тройной урожай: как правильно обрезать плодовые деревья в ноябре

Как правильно обрезать груши на первый, второй и третий год жизни, чтобы они хорошо росли и давали тройной урожай.
Чтобы плодовые деревья повысили свою урожайность, нужно правильно их обрезать. Тогда они будут здоровы и будут давать большие, сочные и чистые плоды. Но такие процедуры нужно проводить осторожно, не повредив дерево. Рассказываем, как правильно обрезать груши, чтобы повысить урожайность в несколько раз.
Зачем обрезать грушу осенью
- Формирование кроны. Фруктовым деревьям для того, чтобы они давали хороший урожай, нужно хорошее освещение и циркуляция воздуха в кроне. Обрезка позволяет создать такую крону, если она будет надлежащей формы, это будет способствовать быстрому росту груши.
- Для усиления плодоношения. Если правильно обрезать дерево, это будет стимулировать образование большего количества цветочных почек. Такая активация роста цветов приведет к увеличению урожайности фруктового дерева.
- Борьба с вредителями и болезнями. При обрезке удаляются все сухие ветки. Это предотвращает развитие заболеваний дерева и уничтожение вредителей, живущих на поврежденных побегах.
- Повышение свойства плодов. Правильная обрезка дерева способствует равномерному распределению питательных веществ, которые также получают плоды. Поэтому груши вырастают чистыми, большими, сладкими и сочными.
Как обрезать грушу осенью: общие рекомендации
Плодовое дерево можно обрезать после сбора урожая и вплоть до первых заморозков. Это лучшее время, когда дерево находится в спокойном состоянии. Для обрезки груши следует подготовить садовые инструменты. Секатор должен быть острым и чистым, чтобы не повредить дерево. Если обрезать дерево пилой, она должна иметь точные, острые и равномерные зубцы.
Как обрезать грушу в первый год
- Следует укоротить ствол дерева, удалить вертикальные побеги, которые называют «лидерами». Это необходимо для того, чтобы груша не росла вверх, а боковые плодоносящие ветви могли разрастись и стать сильнее.
- Боковые ветки нужно обрезать до первой почки, для должного роста.
- Следует удалить все больные и сухие ветви, чтобы предотвратить распространение заболеваний.
- Формирование кроны. Необходимо определиться с формой кроны и обрезать ненужные ветки. Следует равномерно распределить основные стволы и побеги для оптимального покрытия дерева.
Как обрезать грушу на второй год жизни
- Сначала следует обрезать макушку на 20-25 сантиметров.
- Затем следует укоротить боковые ветви на 6-8 сантиметров.
- Далее следует обрезать второй ярус, чтобы правильно сформировались нижние ветви.
- Удалите вертикальные ветки, чтобы они не мешали солнечному свету проникать в нижнюю часть дерева.
- Не обрезайте ветки слишком близко к стволу, так как это может привести к гниению дерева.
- Следует обработать раны от обрезки садовым воском или специальным средством, чтобы не занести инфекцию.
Как обрезать грушу на третий год жизни
- Необходимо продолжать укорачивать верхушку дерева.
- Также укорачивайте боковые ветки.
- Следует удалить все искривленные, вертикальные и засохшие побеги.
- Соблюдайте баланс и последовательность по уходу за фруктовым деревом. Следите, чтобы дерево полностью получало достаточное количество света солнечных лучей и питательных веществ.
- Следует следить за тем, как растет груша после обрезки. Удаляйте все молодые побеги, которые могут нарушить форму кроны.
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