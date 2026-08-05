Грузинское ароматное лобио за 30 минут: как быстро приготовить вкусный ужин из фасоли

Лобио

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Лобио из консервированной фасоли готовится примерно 25–30 минут и получается достаточно питательным для 3–4 порций. Это скорая домашняя адаптация грузинского блюда, а не претензия на единственный традиционный рецепт.

ТСН.ua делится быстрым и вкусным рецептом.

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Почему быстрая версия готовится через пол часа

Консервированная фасоль готова к употреблению, поэтому ее нужно только промыть, прогреть с зажаркой и специями. Часть бобов следует размять: так соус станет густым, но блюдо сохранит текстуру целой фасоли.

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Для вкуса нужны грецкие орехи, чеснок, кориандр, свежая кинза и кислая нотка — ткемали или гранатовый сок. Добавляйте кислоту напоследок, чтобы лучше контролировать баланс.

Ингредиенты на 3–4 порции

2 банки красной фасоли;

1 большая луковица;

2–3 зубчика чеснока;

80–100 г грецких орехов;

1–2 столовых ложки масла;

1 чайная ложка молотого кориандра;

горсть свежей кинзы;

1–2 столовых ложки ткемали или гранатового сока;

80–150 мл воды;

соль и хлопья чили – по вкусу.

Перед приготовлением промойте фасоль в дуршлаге. Так вы заберете лишнюю жидкость из банки, а вкус готового блюда будет чище. Проверьте состав консервов и соуса: в постном варианте не должно быть продуктов животного происхождения.

Как приготовить лобио на сковороде.

Мелко нарежьте лук и обжарьте его на масле на среднем огне 5–7 минут, чтобы он стал мягким и прозрачным. Добавьте измельченный чеснок, кориандр и, по желанию, чили. Перемешайте и прогрейте 30–40 секунд, не давая чесноку подгореть. Грецкие орехи измельчите ножом или в блендере до неоднородной крошки. Добавьте их в лук и перемешайте. Выложите на сковороду промытую фасоль, влейте 80 мл воды и осторожно прогрейте смесь. Разомните примерно треть фасоли пестицей или лопаткой. Не превращайте все в пюре: целые бобы должны остаться в блюде. Накройте сковороду и тушите 8–10 минут на слабом огне. Если лобио кажется слишком густым, подливайте воду небольшими порциями. Снимите с огня, добавьте ткемали или гранатовый сок, посолите и перемешайте. Вмешайте большую часть кинзы, а остальными посыпьте готовое блюдо.

Как «настроить» густоту, кислоту и остроту

Густое лобио хорошо держится на куске хлеба, но не должно быть сухим. Добавляйте воду постепенно, ведь после охлаждения соус еще немного загустеет. Если блюдо получилось пресным, сначала проверьте соль, а затем добавьте еще немного ткемали или гранатового сока.

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Подавайте блюдо горячим или теплым, дополнив свежей кинзой, зернами граната или маринованными овощами. Она подходит сама по себе, а также хорошо сочетается с хлебом, лепешками или простым овощным салатом.

Грецкие орехи являются аллергеном, поэтому при необходимости их можно не добавлять, хотя именно они дают лобби характерную кремовую текстуру и насыщенность.

Если хочется другого вкусового акцента, можно приготовить лобио с гранатом – это более продолжительная версия из сухой фасоли. Для быстрого рецепта достаточно нескольких ложек простокваши и свежей зелени.

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