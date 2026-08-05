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Грузинское ароматное лобио за 30 минут: как быстро приготовить вкусный ужин из фасоли
Две банки фасоли легко превратить в густой пряный ужин без длительного замачивания и варки сухих бобов.
Лобио из консервированной фасоли готовится примерно 25–30 минут и получается достаточно питательным для 3–4 порций. Это скорая домашняя адаптация грузинского блюда, а не претензия на единственный традиционный рецепт.
ТСН.ua делится быстрым и вкусным рецептом.
Почему быстрая версия готовится через пол часа
Консервированная фасоль готова к употреблению, поэтому ее нужно только промыть, прогреть с зажаркой и специями. Часть бобов следует размять: так соус станет густым, но блюдо сохранит текстуру целой фасоли.
Для вкуса нужны грецкие орехи, чеснок, кориандр, свежая кинза и кислая нотка — ткемали или гранатовый сок. Добавляйте кислоту напоследок, чтобы лучше контролировать баланс.
Ингредиенты на 3–4 порции
2 банки красной фасоли;
1 большая луковица;
2–3 зубчика чеснока;
80–100 г грецких орехов;
1–2 столовых ложки масла;
1 чайная ложка молотого кориандра;
горсть свежей кинзы;
1–2 столовых ложки ткемали или гранатового сока;
80–150 мл воды;
соль и хлопья чили – по вкусу.
Перед приготовлением промойте фасоль в дуршлаге. Так вы заберете лишнюю жидкость из банки, а вкус готового блюда будет чище. Проверьте состав консервов и соуса: в постном варианте не должно быть продуктов животного происхождения.
Как приготовить лобио на сковороде.
Мелко нарежьте лук и обжарьте его на масле на среднем огне 5–7 минут, чтобы он стал мягким и прозрачным.
Добавьте измельченный чеснок, кориандр и, по желанию, чили. Перемешайте и прогрейте 30–40 секунд, не давая чесноку подгореть.
Грецкие орехи измельчите ножом или в блендере до неоднородной крошки. Добавьте их в лук и перемешайте.
Выложите на сковороду промытую фасоль, влейте 80 мл воды и осторожно прогрейте смесь.
Разомните примерно треть фасоли пестицей или лопаткой. Не превращайте все в пюре: целые бобы должны остаться в блюде.
Накройте сковороду и тушите 8–10 минут на слабом огне. Если лобио кажется слишком густым, подливайте воду небольшими порциями.
Снимите с огня, добавьте ткемали или гранатовый сок, посолите и перемешайте. Вмешайте большую часть кинзы, а остальными посыпьте готовое блюдо.
Как «настроить» густоту, кислоту и остроту
Густое лобио хорошо держится на куске хлеба, но не должно быть сухим. Добавляйте воду постепенно, ведь после охлаждения соус еще немного загустеет. Если блюдо получилось пресным, сначала проверьте соль, а затем добавьте еще немного ткемали или гранатового сока.
Подавайте блюдо горячим или теплым, дополнив свежей кинзой, зернами граната или маринованными овощами. Она подходит сама по себе, а также хорошо сочетается с хлебом, лепешками или простым овощным салатом.
Грецкие орехи являются аллергеном, поэтому при необходимости их можно не добавлять, хотя именно они дают лобби характерную кремовую текстуру и насыщенность.
Если хочется другого вкусового акцента, можно приготовить лобио с гранатом – это более продолжительная версия из сухой фасоли. Для быстрого рецепта достаточно нескольких ложек простокваши и свежей зелени.