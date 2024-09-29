Грязная и черная сковорода станет зеркально чистой: как за 4 минут избавиться от нагара

Чтобы приготовить чистящий раствор нагара, вам понадобится всего три минуты, а также сода и уксус.

Этот волшебный народный метод превратит даже самую черную и грязную сковородку в блестящее зеркало. Вы сможете наслаждаться чистотой своей посуды и собственным мастерством, ведь этот способ занимает всего несколько минут. Вот как с помощью простого бабушкиного метода избавиться от нагара из сковородки и другой посуды.

Чем вывести нагар из сковороды и другой посуды

Чтобы даже самая черная сковорода стала блестящей и безупречно чистой, приготовьте специальное чистящее средство. Этот метод использовали еще наши бабушки, поэтому он очень эффективен и проверен временем. Для его приготовления вам понадобится всего 3 минуты.

Составляющие, необходимые для раствора:

сода;

уксус;

вода;

губка для мытья посуды;

металлическая щетка для посуды;

поваренная соль.

Как отчистить сковороду от нагара

Приготовление раствора. Сода и уксус обладают сильными очищающими и дезинфицирующими свойствами. Для приготовления раствора возьмите 100 г соды и 50 г уксуса, смешайте их в глубокой миске. Затем равномерно нанесите эту пасту на поверхность сковородки, где есть нагар. Оставьте раствор на 15-20 минут, чтобы он проник в слои грязи и облегчил его удаление. Если нагар очень устойчив, замочите посуду в кипятке на ночь.

Сода и уксус обладают сильными очищающими и дезинфицирующими свойствами. Для приготовления раствора возьмите 100 г соды и 50 г уксуса, смешайте их в глубокой миске. Затем равномерно нанесите эту пасту на поверхность сковородки, где есть нагар. Оставьте раствор на 15-20 минут, чтобы он проник в слои грязи и облегчил его удаление. Если нагар очень устойчив, замочите посуду в кипятке на ночь. Чистка сковородки. После того, как раствор из соды и уксуса воздействует, используйте средство для мытья посуды или металлическую щетку, чтобы удалить остатки нагара. Делайте это осторожно, чтобы избежать царапин. Затем промойте сковороду теплой водой, чтобы удалить остатки соды, уксуса и грязи. Этот метод не подходит для сковород с тефлоновым покрытием, поскольку он может его повредить. Чтобы избавиться от запаха соды, если он остался, потрите сковороду каменной солью.

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