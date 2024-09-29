Грызуны убегут из вашего дома и огорода: как навсегда избавиться от мышей

Осенью грызуны идут к подворьям в поисках пищи. Но сообразительные хозяева уже давно придумали кучу методов, как быстро избавиться от их нашествия. Рассказываем, что нужно делать, чтобы грызуны обходили ваш дом десятыми дорогами.

Как избавиться от мышей с помощью народных средств

Самодельная приманка. Налейте в банку нерафинированное подсолнечное масло, имеющее характерный запах, оставьте его на ночь. Мыши придут на запах, поэтому с утра в банке можно будет увидеть грызунов.

Налейте в банку нерафинированное подсолнечное масло, имеющее характерный запах, оставьте его на ночь. Мыши придут на запах, поэтому с утра в банке можно будет увидеть грызунов. Гипс и сахар. Смешайте гипс, сахар и чуть-чуть муки, добавьте каплю подсолнечного масла. Разложите этот яд у щелей или дыр в плинтусе.

Смешайте гипс, сахар и чуть-чуть муки, добавьте каплю подсолнечного масла. Разложите этот яд у щелей или дыр в плинтусе. Хлеб и толченое стекло. В пищу или хлеб добавьте толченое стекло, можно также цемента. Такая еда спровоцирует верную смерть грызунов.

Какие запахи отпугивают мышей

Грызуны не любят уксус, нашатырный спирт, кориандр и хлорку. Поэтому в доме можно разложить вату, смоченную в этих жидкостях, мыши никогда не зайдут в вашу квартиру. В огороде можно сажать полынь, мяту, бузину, ромашку и кинзу, грызуны не переносят этих запахов.

Можно приготовить раствор из нашатырного спирта и мятного растительного масла. Мыши будут убегать, потому что очень боятся резких запахов. Смешайте эти ингредиенты в равных пропорциях, пропитайте жидкостью тряпки и разложите их в помещении, погребе и чулане. Такой метод безопасен для животных и людей, но крайне неприятный для грызунов, они сразу уйдут из вашего дома.

Как навсегда избавиться от мышей на огороде

Очень эффективной в борьбе с грызунами является бузина, которая содержит синильную кислоту, имеет резкий запах, поэтому отлично справится с этой проблемой.

Обсадите свой огород бузиной по периметру, таким образом вы навсегда избавитесь от мышей. Можно еще наломать или нарезать ветки бузины и разложить на грядках, это также спасет участок от грызунов.

Чтобы мыши вообще не заглядывали на ваш огород, обязательно сажайте такие растения: ромашку, мяту, базилик и полынь.

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