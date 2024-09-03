Грызуны уйдут навсегда из вашего дома и огорода: как быстро вывести мышей

Каких запахов не любят грызуны, они сразу убегут из вашего двора, как только их услышат.

Осенью мышей на огородах и в квартирах становится очень много, потому что они ищут пищу и теплые места для зимовки. Иногда бывает довольно сложно избавиться от грызунов, особенно тогда, когда их очень много. Опытные хозяева делятся своими секретами, как быстро избавиться от вредителей на огороде и в доме. Рассказываем, какие простые, однако очень действенные методы борьбы с грызунами.

Как навсегда избавиться от мышей в доме

Мышеловки. Это самый популярный метод борьбы с грызунами. Такие ловушки чаще всего ставят с приманками – кусочками сыра, копченого мяса или колбасы. Мышеловки должны стоять у плинтусов или мусорного ведра, но надо следить, чтобы туда не попали домашние питомцы.

Это самый популярный метод борьбы с грызунами. Такие ловушки чаще всего ставят с приманками – кусочками сыра, копченого мяса или колбасы. Мышеловки должны стоять у плинтусов или мусорного ведра, но надо следить, чтобы туда не попали домашние питомцы. Строительная пена. Если есть дырки в плинтусе, там могут быть грызуны, их можно закрыть строительной пеной.

Если есть дырки в плинтусе, там могут быть грызуны, их можно закрыть строительной пеной. Нашатырный спирт. Накапайте на ватные диски нашатырного спирта и разложите по шкафам, ящикам и углам. Грызуны не сносят резких запахов, поэтому будут держаться подальше от вашего дома. Ватные диски следует периодически менять.

Накапайте на ватные диски нашатырного спирта и разложите по шкафам, ящикам и углам. Грызуны не сносят резких запахов, поэтому будут держаться подальше от вашего дома. Ватные диски следует периодически менять. Яд. Что достаточно действенное против мышей, то это яд, предназначенный специально для борьбы с грызунами. Ее нужно разложить по дому или квартире, но там, где не достанут дети или домашние животные.

Что достаточно действенное против мышей, то это яд, предназначенный специально для борьбы с грызунами. Ее нужно разложить по дому или квартире, но там, где не достанут дети или домашние животные. Хлорка. Можно убрать дом средствами с содержанием хлорки, это очень эффективный метод для борьбы с мышами. После использования хлорки нужно хорошо проветрить квартиру.

Как вывести мышей на огороде: грызуны уйдут навсегда

Мышей отпугивают сильные запахи, очень эффективным для борьбы с ними на огороде будет растение с едким ароматом. Для отпугивания можно посадить бузину. Она содержит синильную кислоту, имеет резкий запах, поэтому грызуны не будут подходить к вашему огороду. Засадите огород бузиной по периметру – и вы навсегда избавитесь от проблемы. Если мыши появились недавно, от них можно быстро избавиться, воткнув в землю только что срезанные ветки бузины.

Также на огороде можно посадить вместо кустов бузины растения с сильным запахом: ромашку, мяту, розмарин, полынь.

Читайте также:

Посадите эти растения на огороде после картофеля: в следующем году соберете тройной урожай

Помидорную ботву больше никогда не выбрасываю: использую ее для плодородия почвы