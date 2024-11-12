Губки для мытья посуды вмиг будут как новые: что для этого нужно сделать

Хозяйки поделились секретом, как очистить кухонные губки от грязи и жира.
Кухонные губки также имеют срок годности, обычно он определяется количеством грязи и жира, который она впитывает. После этого губка перестает выполнять свою функцию и ее выбрасывают.
Делимся простым и эффективным лайфгаком, который без особого труда поможет почистить грязные губки для мытья посуды.
Как отмыть губку для мытья посуды
Для очищения губок от грязи и жира нужно приготовить раствор из воды и отбеливателя в пропорции четыре части воды и одна отбеливателя. Тщательно перемешав смесь, положить в нее загрязненную губку на минут 10.
После этого губку нужно тщательно промыть под проточной водой. Губку нужно промывать до тех пор, пока вытекающая вода не станет полностью прозрачной. В результате мы получим чистую губку, которую можно использовать для мытья и чистки различных поверхностей. Благодаря этому лайфгаку губка прослужит в несколько раз дольше.
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