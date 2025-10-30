Советы, сформированные с помощью ИИ, люди считают менее ценными / © Pixabay

Ученые пришли к выводу, что советы, сформированные людьми после использования искусственного интеллекта, оцениваются другими как менее ценные, и к ним меньше желания прислушиваться.

Об этом говорится в журнале PNAS Nexus.

Поверхностный поиск — менее веские советы

Ключевое отличие между традиционным поиском (например, через Google) и использованием ИИ (например, ChatGPT или обзор Google от ИИ) заключается в формате подачи информации.

Традиционный поиск предоставляет ряд источников, которые пользователь должен самостоятельно анализировать, что способствует более глубокому погружению в тему.

Искусственный интеллект сразу генерирует готовый, адаптированный ответ, сокращая время, но, как оказалось, и глубину усвоения.

Участники семи экспериментов искали информацию о здоровом образе жизни и сельском хозяйстве. Сравнение результатов показало:

Сами участники, использовавшие ИИ, считали полученную информацию более поверхностной и чувствовали себя менее вовлеченными в процесс создания собственных советов.

Даже когда ИИ предоставлял те же ключевые факты, что и самостоятельный поиск, готовая презентация результатов делала эти данные менее ценными для пользователей.

Итак, посторонние участники, не знавшие источники советов, выше оценили именно те рекомендации, которые были сформированы людьми после самостоятельного поиска информации.

Риск для критического мышления

Ученые предостерегают: частое возложение на ИИ для получения новых знаний может со временем ухудшить способность людей самостоятельно искать, анализировать информацию и делать собственные выводы.

Это исследование добавляет аргументы к уже существующим беспокойствам относительно влияния ИИ на когнитивные способности:

Ранее было обнаружено, что частое использование ИИ, особенно молодежь, связано со снижением способности к критическому мышлению.

Также отмечается, что модели ИИ могут усугублять свои способности со временем (феномен «старения» ИИ).

