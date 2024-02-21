"Гурт" или "опт", "розница" или "роздріб": учимся говорить правильно на украинском языке

Среди других русских, искажающих украинский язык, следует выделить такие слова как "опт" и "розница". Их довольно часто используют в обиходе. Но таких терминов в украинском языке нет, это калька из русского. Как говорить правильно, рассказали на образовательном портале "Мова – ДНК нації".

Итак, давайте разбираться, как сказать на украинском эти слова:

опт — гурт;

в розницу — вроздріб або уроздріб;

оптома торговля — гуртова торгівля;

оптовый рынок — гуртовий ринок;

оптовый магазин — гуртівня, гуртова крамниця.

Чтобы лучше запомнить украинские аналоги, приводим несколько примеров, где эти слова употребляются в предложениях:

Зерно й хліб Магазаник продавав обережно і вроздріб, то спасаючись [від] сто двадцять сьомої статті за спекуляцію, то потерпаючи, що продешевить (М. Стельмах).

Він думав про гуртову торгівлю сіллю (Іван Франко).

Гуртівня городництва та садівництва створена для потреб спеціалізованих сільськогосподарських магазинів, професійних аграріїв, фермерських та тепличних господарств (з реклами).

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