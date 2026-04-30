Гусеницы атакуют сливы уже в мае: как не потерять весь урожай — действенный лайфхак
Чтобы избежать проблемы червивых слив, следует обеспечить эффективную защиту дерева от вредителей.
Сливовая моль — вредитель, личинки которого питаются мякотью плодов, разрушая и загрязняя. Эти насекомые откладывают яйца на плодовые почки уже в мае, а затем — в августе и июле, когда созревают фрукты.
Как бороться с гусеницей на сливе, сообщает ресурс kobieta.interia.pl.
Гусеницы вылупляются и сразу зарываются в плоды, повреждая их. Кроме того, вредитель еще вызывает преждевременное опадение слив, даже не созревших, с дерева.
Садовники отмечают, что большинство личинок зимуют в трещинах коры и в подстилке под деревьями. Именно поэтому защита сливовых деревьев требует регулярных вмешательств как механических, так и профилактических.
Как предотвратить появление вредителей
Один из самых простых и экологических способов борьбы со сливовой молью — это использование гофрированной картонной ленты. Эта ловушка ловит личинок, зимующих в коре деревьев. Картон имитирует естественные уголки и щели коры. Гусеницы плодовой моли найдут там убежище.
Как накладывать ленту на дерево:
Перед нанесением ленты следует соскоблить старую, потрескавшуюся кору, чтобы избавиться от части личинок, зимующих в ее щелях.
В два-три слоя обмотайте ствол дерева гофрированным картоном на высоте 30-50 см над землей.
Закрепите картон веревкой или пластиковой кабельной стяжкой, чтобы предотвратить его скольжение. Его следует также оградить от дождя с помощью полиэтиленовой пленки.
Садоводы советуют устанавливать ленты дважды в течение сезона:
первый раз — в середине мая, когда личинки первого поколения ищут место для окукливания.
второй раз — в августе, чтобы поймать личинки второго поколения.
Майскую повязку следует снимать в конце августа, а августовскую — зимой или ранней весной.
