Сливки. / © Pixabay

Реклама

Сливовая моль — вредитель, личинки которого питаются мякотью плодов, разрушая и загрязняя. Эти насекомые откладывают яйца на плодовые почки уже в мае, а затем — в августе и июле, когда созревают фрукты.

Гусеницы вылупляются и сразу зарываются в плоды, повреждая их. Кроме того, вредитель еще вызывает преждевременное опадение слив, даже не созревших, с дерева.

Реклама

Садовники отмечают, что большинство личинок зимуют в трещинах коры и в подстилке под деревьями. Именно поэтому защита сливовых деревьев требует регулярных вмешательств как механических, так и профилактических.

Как предотвратить появление вредителей

Один из самых простых и экологических способов борьбы со сливовой молью — это использование гофрированной картонной ленты. Эта ловушка ловит личинок, зимующих в коре деревьев. Картон имитирует естественные уголки и щели коры. Гусеницы плодовой моли найдут там убежище.

Как накладывать ленту на дерево:

Перед нанесением ленты следует соскоблить старую, потрескавшуюся кору, чтобы избавиться от части личинок, зимующих в ее щелях. В два-три слоя обмотайте ствол дерева гофрированным картоном на высоте 30-50 см над землей. Закрепите картон веревкой или пластиковой кабельной стяжкой, чтобы предотвратить его скольжение. Его следует также оградить от дождя с помощью полиэтиленовой пленки.

Садоводы советуют устанавливать ленты дважды в течение сезона:

Реклама

первый раз — в середине мая, когда личинки первого поколения ищут место для окукливания.

второй раз — в августе, чтобы поймать личинки второго поколения.

Майскую повязку следует снимать в конце августа, а августовскую — зимой или ранней весной.

Напомним, мы писали о том, как защитить ягоды и фрукты от птиц.

Новости партнеров