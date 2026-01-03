Как сделать капучино дома / © pexels.com

Реклама

Весь секрет в правильной подготовке молока и кофе. Даже без профессиональной техники можно добиться результата, не уступающего барному.

Первое правило — молоко должно быть свежим и холодным. Самое холодное молоко лучше всего сбивается и формирует стойкую пену. Для капучино оптимальное молоко средней жирности: обезжиренное не дает нужной текстуры, особенно жирное делает пену тяжелой.

Кофе должен быть крепким. Лучше всего использовать свежемолотые зерна — тогда вкус будет насыщенным и ароматным.

Реклама

Эксперты советуют готовить кофе в турке или френч-прессе — эти методы сохраняют богатый аромат и глубину вкуса.

Молоко можно сбить обычным венчиком или даже в банке с крышкой: наливаете молоко, закрываете банку и энергично встряхиваете. Пена формируется быстро и долго держится.

Еще один вариант — подогреть молоко и взбить его ручным миксером. Выходит воздушная, плотная текстура. Главное — не перегреть молоко: более 70 °C белки разрушаются и пенируется оно плохо. Идеальная температура — горячее, но не кипящее молоко.

После этого молоко можно взбить и осторожно вылить в кофе — пенка должна лежать плотным, бархатным слоем.

Реклама

Эксперты отмечают: вкус домашнего капучино зависит от мелочей. Правильное молоко, свежие зерна и немного терпения делают напиток идеальным.