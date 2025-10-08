Хэллоуин 2025 года: дата, традиции и история праздника, стоит ли его праздновать украинцам

Хэллоуин 2025 года: когда / © unsplash.com

В 2025 году Хэллоуин традиционно будут праздновать 31 октября, что придется на пятницу.

Хэллоуин: история жуткого праздника

Праздник Хэллоуина имеет глубокие корни, которые уходят в древние кельтские времена. Его предтечей был Самайн — новогодний праздник у кельтов, обозначавший завершение сбора урожая и наступление темного времени года. В ночь на 1 ноября, по верованиям, открывалась граница между миром живых и мертвых, и духи могли свободно бродить между людьми.

Чтобы защититься от нечистой силы, кельты зажигали костры, одевали маски и костюмы, пытаясь отпугнуть или запутать духов. Впоследствии с приходом христианства Самайн соединился с Днем всех святых (All Hallows' Eve), откуда и происходит современное название Halloween.

Традиции празднования

Как празднуют Хэллоуин / © unsplash.com

Сегодня Хэллоуин превратился в веселую костюмированную феерию. Среди самых распространенных традиций:

Костюмы и грим — от жутких образов до креативных костюмов супергероев или сказочных персонажей. Тыквенные фонари (Jack-o'-lantern) — вырезанные тыквы с подсветкой внутри стали символом праздника. Trick or treat (“Конфеты или проделки”) — дети ходят по домам, собирая сладости. Декор — паутина, летучие мыши, скелеты, свечи и загадочное освещение создают атмосферу таинственности. Вечеринки и квесты — в школах, офисах, заведениях культуры и развлечений организуют тематические мероприятия, флешмобы и фотозоны.

В Украине все больше заведений, торговых центров и общин организуют события в Геловине, сочетая западные традиции с локальными особенностями.

Стоит ли праздновать Хэллоуин украинцам

Представители Православной церкви Украины объясняют, что православие не признает Хэллоуин как церковный праздник. В то же время, Церковь не запрещает празднования, оставляя каждому человеку право личного выбора.

Впрочем, важно учитывать современные реалии. Украина находится в состоянии войны, и образы “ужасов” в костюмах или декоре могут болезненно восприниматься людьми, пережившими травматический опыт: ранеными защитниками, семьями военных, переселенцами и другими уязвимыми группами. Поэтому к празднованию следует подходить с уважением и осторожностью, чтобы не нанести кому-то непредвиденный психологический ущерб.

В православной традиции День всех святых отмечают не осенью, а в первое воскресенье после праздника Троицы. В 2025 году это было 15 июня. Поэтому в православном календаре нет отдельного праздника, подобного Хэллоуину.

Стоит отметить, что Хеллоуин не является исключительно американским явлением. Во многих культурах мира существуют дни, связанные с чествованием мистических сил или столкновением с темной стороной народных верований.

К примеру, в украинской традиции также можно найти схожие элементы. В ночь на Маланки (31 декабря) издавна существует обычай переодевания у разных персонажей, в том числе и в “нечистую силу” — это театрализованное представление с элементами юмора, обрядов и карнавала.