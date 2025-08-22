Хирург случайно отрезал пациенту пенис

© Pixabay

В Южной Корее оштрафовали хирурга, случайно отрезавшего пациенту пенис.

Об этом сообщает Korea Joongan Daily.

Инцидент произошел в клинике района Каннам, куда 35-летний пациент обратился за установкой искусственного имплантата. Это была третья подобная операция, из-за чего ранее установленный имплантат вырос с кавернозными телами (основными структурами, наполняющимися кровью в случае эрекции).

Во время диссекции (раздела тканей) врач горизонтально рассек орган. В результате было полностью (на 100%) перерезано правое и левое кавернозные тела и почти полностью губчатое тело, где проходит уретра. Врач лично перевез пострадавшего в большую больницу для экстренной помощи, однако восстановить функции органа не удалось. Пациенту требуется постоянное медицинское наблюдение.

В январе 2024 года врачи обязали выплатить компенсацию — 24,63 миллиона вон, но он подал апелляцию.

«Пациент не был предупрежден о рисках эректильной дисфункции и проблемах с мочеиспусканием, — отметил суд. — Если бы он знал о возможных осложнениях, то, наверное, отказался бы от операции».

