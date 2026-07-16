Хищники стали няньками: бенгальские коты приняли в свою семью спасенного птенца чайки

Маленькая чайка со своим «опекуном» / © dailystar.co.uk

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В шотландском городе Арброт развернулась удивительная история дружбы, покорившая пользователей соцсетей. Маленький птенчик чайки, случайно выпавший из гнезда на крыше, нашел не только временный дом, но и неожиданных опекунов в лице двух бенгальских кошек.

Об этом сообщает The Daily Star.

Неожиданный гость на балконе

Все началось в прошлом месяце, когда 33-летний Эндрю Мур, живущий над семейным рыбным магазином Fish Hoose, заметил на своем балконе крошечный чаек. Птице была едва неделя от рождения — она выпала из гнезда, которое взрослые чайки обустроили на крыше дома.

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Сначала семья надеялась, что мать-чайка вернется за своим малышом. Однако когда этого не произошло, Эндрю вместе с 13-летней дочерью Евой и 10-летним сыном Нейрном решили взять ситуацию в свои руки. Мальчик дал новому питомцу имя Джордж.

Благодаря ежедневному рациону из свежей рыбы из семейного магазина Джордж быстро окреп. Семья обустроила для него небольшой бассейн, и вскоре птенец так освоился, что самостоятельно перебрался с балкона внутрь квартиры.

Бенгальские коты усыновили маленькую чайку, выпавшую из гнезда / © dailystar.co.uk

Хищники, которые стали няньками

Самым большим сюрпризом для хозяев стала реакция домашних любимцев — двух бенгальских кошек Бенджи и Боу. Бенгальская порода известна своими сильными охотничьими инстинктами, поэтому за жизнь птенца поначалу волновались. Однако коты повели себя совершенно непредсказуемо — они буквально «усыновили» Джорджа.

«Они действительно приняли его, что стало для нас огромным сюрпризом, ведь они охотники. Кошки просто заинтригованы им. Они следят за каждым движением и постоянно охраняют. Думаю, они просто воспринимают его как часть нашей семьи», — поделился Эндрю Мур.

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Подготовка ко взрослой жизни

Семья Муров признается, что учится ухаживать за дикой птицей на ходу, отыскивая советы в интернете. Их главная цель — выходить Джорджа и подготовить его к самостоятельной жизни на свободе.

Сейчас птенец уже активно расправляет крылья и учится подпрыгивать. По расчетам хозяев, примерно через шесть недель Джордж должен полностью встать на крыло.

Эндрю понимает, что скоро придет время прощаться, однако уверен: Джордж не забудет дорогу домой. Семья шутит, что птица будет обязательно возвращаться на балкон, поскольку точно знает, где всегда можно получить порцию свежей бесплатной рыбы.

Напомним, ранее эксперты дали ряд советов, как подружить кота и собаку в одной квартире.

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