Хит летнего сезона 2025: эта стрижка вернет тонким волосам объем и визуальную густоту

Какая трендовая стрижка для женщин за 40 / © Freepik

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С годами многие женщины замечают, что волосы становятся тоньше, теряют густоту и плохо держат форму. Прически, которые раньше выглядели эффектно, больше не дают желаемого результата. Особенно это заметно после сорока, когда волосы нуждаются не только в тщательном уходе, но и в грамотном стилистическом подходе. Именно поэтому стилисты рекомендуют обратить внимание на градуированное объемное каре — стрижку, ставшую настоящим трендом лета 2025 года. Она помогает не только визуально освежить образ, но и возвращает волосам объем, визуальную густоту и естественную подвижность.

Градуированное каре: какие преимущества стрижки

Какая трендовая стрижка для женщин за 40 / © pixabay.com

Градуированное или слоистое каре — это стрижка, в которой волосы подстригаются слоями с постепенным укорочением сзади и удлинением впереди. Именно благодаря этим переходам визуально создается объем даже на тонких и слабых локонах.

Эта прическа имеет ряд преимуществ:

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Какая трендовая стрижка для женщин за 40 / © pixabay.com

Омолаживает. Благодаря мягким линиям и объему возле висков и затылка градуированное каре делает черты более выразительными, а лицо — более свежим.

Корректировка формы лица. Особенно хорошо подходит для женщин с круглым или квадратным лицом, стрижка вытягивает контуры и делает черты более хрупкими.

Возвращает волосам динамику. Даже если волосы ослаблены или тусклые, многослойная структура придает им легкость и естественный блеск.

Легко укладывается. Ежедневная укладка не требует особого труда — достаточно фена и щетки.

Универсальная. Градируемое каре подходит женщинам всех возрастов, но именно женщинам после сорока оно подходит больше всего.

Асимметрия как акцент стиля

Какая трендовая стрижка для женщин за 40

Если вы хотите не только изменить свой стиль, но и придать ему индивидуальность, следует обратить внимание на асимметричный вариант градуированного каре. Такая стрижка помогает создать ультрасовременный вид, подчеркнуть черты лица и показать уверенность в себе. Асимметрия отвлекает внимание от мелких морщин, придает энергию и характер общему образу.