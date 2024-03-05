Хит весны 2024: в моду вернулась стрижка, которую стилисты рекомендуют всем женщинам

Эта стрижка была безумно популярной в 2000 году, сейчас прическа приобрела ультрасовременные черты, поэтому мастера советуют ее абсолютно всем.

Это стрижка "грибок". Она имеет множество вариантов, включая форму боба, пикси и каре. Поэтому ее можно назвать универсальной, прическа будет подходить абсолютно всем женщинам, независимо от типа лица и структуры волос. Рассказываем, какие варианты прически "грибок" омолаживают, придают объем тонким волосам и подходят к любому типу лица.

Гриб в форме шапочки

Какая трендовая стрижка весны 2024 / Фото: pixabay.com

Эта стрижка напоминает шапочку за счет плавного перехода от челки к вискам и затылочной зоне. Такой вариант будет идеальным для прямых волос. За счет своей техники стрижка придаст объем и визуальную густоту даже слабым волосам. Такая прическа прекрасно подчеркнет скулы и изящество шеи, каждая женщина с такой стрижкой будет чувствовать себя как настоящая леди.

Угловой гриб

Какая трендовая стрижка весны 2024 / Фото: pixabay.com

Такой вариант стрижки напоминает укороченное каре с челкой. Поскольку имеет четкие прямые линии челки, боковых срезов и затылочной зоны. Такая прическа поможет своей обладательнице омолодиться и кардинально изменить образ.

Взъерошенный гриб

Какая трендовая стрижка весны 2024 / Фото: pixabay.com

Прическа напоминает вариант ультрасовременной пикси, но есть существенное отличие. Стрижка имеет боковые закругленные концы, поэтому придает нужный объем даже очень тонким и ослабленным волосам. Такая прическа подойдет для любой структуры волос.

Классический гриб

Какая трендовая стрижка весны 2024 / Фото: Pixbam

Стрижка подходит для уверенных и целеустремленных женщин, готовых к кардинальному изменению образа. За счет округлой нижней линии прическа держит правильную форму и имеет требуемый объем. Она идеально подходит на короткие тонкие волосы, не нуждается в укладке и хорошо отрастает.

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