Хит весны 2024: три варианта топовой стрижки для тонких волос, которая придает локонам объем

Это стрижка Аврора, которая была безумно популярна на рубеже 80-90 годов прошлого века. А все благодаря своей практичности и универсальности, поскольку такая прическа делается на волосах любой длины, совершенно не требует укладки и хорошо отрастает. А за счет своего многослойности придает объем там, где его не хватает. Эта стрижка имеет множество разновидностей, в классическом варианте напоминает "шапочку на ножке" из филированных локонов. Стилисты рекомендуют этой весной выбрать именно эту прическу, потому что она взлетела на пик популярности по всему миру.

Стрижка Аврора на короткие волосы

Топовая стрижка весны-2024 / Фото: pixabay.com

Прическа будет идеальным выбором для обладательниц коротких прямых волос. За счет контраста длины в верхней и нижней части стрижка визуально делает локоны густыми, здоровыми и объемными. Аврора относится к перечню омолаживающих, поэтому ее можно смело делать всем, кто хочет омолодиться и освежить свой образ.

Стрижка Аврора на средние волосы

Топовая стрижка весны-2024 / Фото: pixabay.com

Для этой прически средняя длина локонов – это самый лучший вариант. Она состоит из нескольких градуированных слоев, имеющих плавные переходы, которые спускаются вниз. За счет этого в верхней части создается дополнительный объем. Если выбрать вариант с челкой, можно подчеркнуть красоту глаз и замаскировать возрастные изменения на лбу.

Стрижка Аврора на длинные волосы

Топовая стрижка весны-2024 / Фото: pixabay.com

Если вы не готовы кардинально менять образ, но хотите омолодиться и придать объем своим локонам, тогда такая прическа станет лучшим выбором. Парикмахер создаст нужную структуру локонов по всей длине, придавая им объем. С этой прической вы забудете об укладке, ведь она в ней не нуждается. Волосы после этой стрижки будут выглядеть ухоженными, густыми и здоровыми.

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