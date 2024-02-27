"Хитрая" подкормка огурцов: как быстро, эффективно и безопасно увеличить количество урожая

Чтобы получить действительно большой урожай, нужно знать, как правильно ухаживать за огурцами.

Обратите внимание на давно забытые рецепты удобрений. Они уже доказали свою эффективность и готовятся очень быстро. К примеру, этот способ подкормки не только помогает за короткий срок получить большой урожай огурцов, но и полностью безопасен как для самого растения, так и для человека.

Этот "хитрый" раствор готовится из навоза и крапивы. Почему он "хитрый"? Ответ прост – готовить его очень просто, а польза от применения колоссальная.

Такое удобрение помогает насытить растения всеми необходимыми питательными веществами, обеспечивая им хороший рост и развитие. Дополнительно подкормка укрепляет иммунитет огурцов, улучшает вкус плодов и значительно повышает урожайность.

Итак, как приготовить такое эффективное "зеленое" удобрение? Возьмите обычное ведро и на треть наполните его свежей измельченной ножом крапивой. Не забудьте добавить 0,5 кг игрой, а затем заполните водой в венец.

Закройте ведро и настаивайте раствор в течение 7-8 дней, не забывая его периодически помешивать. Перед внесением смеси под растение дополнительно разведите ее в воде (соотношение 1 к 10).

На каждый куст нужно влить не менее 1 л, а делать так следует один раз в две недели для получения эффективного результата.

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