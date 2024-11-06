Хитрость, которой пользуются повара в ресторанах: зачем обжаривать томатную пасту

Томатную пасту неизменно используют для приготовления разнообразных соусов к гарнирам или другим блюдам. Ее добавляют в рагу и супы для улучшения их вкусовых качеств. Поэтому важно правильно ее готовить.

Когда-то томатную пасту обязательно обжаривали перед тем, как добавить ее в любое блюдо. Связано это с тем, что раньше этот продукт продавали в жестянках и нужно было избавиться от неприятного привкуса железа.

Однако этим правилом не стоит пренебрегать и сегодня. Даже если вы готовите томатную пасту самостоятельно. И вот почему.

Дело в том, что томатная паста — это концентрированная кислота, а потому, если ее не обжарить, она может стать причиной изжоги.

А еще, если добавить необжаренную томатную пасту, например, в суп, то картофель в блюде не сварится до конца и останется жестким. Так происходит именно из-за создания кислой среды.

Когда мы пассеруем томатную пасту, то происходит процесс карамелизации. Благодаря этому продукт не только избавляется от лишней кислинки, но и лучше раскрывает свои аромат и вкус.

В процессе обжаривания не забудьте добавить немного сахара. Этим вы сбалансируете кислоту пасты. Затем влейте совсем чуть-чуть кипяченой воды и дайте блюду прокипеть в течение 2-3 минут. Не забывайте постоянно помешивать, чтобы она не прилипала к поверхности.

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