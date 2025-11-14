Хлеб будет свежим несколько дней: простой, но очень действенный трюк от бабушки вас удивит

Хлеб. / © unsplash.com

Хлеб – продукт, который точно есть в каждом доме. Впрочем, уже на следующий день после покупки хрустящая корочка уже не такая хрустящая, а мягкая серединка начинает твердеть. Вопрос, как лучше хранить хлеб, чтобы он оставался свежим как можно дольше, волнует многих.

Как правильно хранить хлеб, рассказали пекари в комментариях RMF24 .

Заметим, что не весь хлеб черствеет с одинаковой скоростью. Цельнозерновой и хлеб на закваске, благодаря более высокому содержанию клетчатки и влаги менее подвержен появлению плесени и дольше остается свежим. Ведь закваска обладает природной кислотностью, которая препятствует росту плесени.

Белый хлеб – с высоким содержанием пшеницы, скорее теряет свою пищевую ценность. Поэтому очень важно правильно хранить каждый вид хлеба, говорят пекари.

Где не следует хранить хлеб

Часто хозяйки хранят хлеб в холодильнике, но это приносит больше вреда, чем пользы. Ведь охлаждение хлеба приводит к изменению и кристаллизации крахмала в тесте, что приводит к его высыханию.

Хлеб, хранящийся в холодильнике, теряет свою рыхлость и становится пресным по вкусу уже через один-два дня. Кроме того, неравномерное распределение влаги еще больше усугубляет проблему.

Отнюдь не эффективное решение – это полиэтиленовые пакеты. Хотя снаружи хлеб остается мягким некоторое время, но быстро начинает «потеть» изнутри. Задержание влаги – идеальная среда для роста плесени.

Бабушкин трюк – лучший

Самый эффективный способ сохранить хлеб свежим удивительно простой – неплотно заверните буханку в чистое кухонное полотенце. Натуральные материалы – хлопок или лен – хорошо поглощают лишнюю влагу, обеспечивая надлежащую циркуляцию воздуха. Это предотвращает высыхание или плесень хлеба, дольше сохраняя его вкус и аромат.

Специальные мешочки для хлеба из льна или хлопка также хорошее решение. Если поместить хлеб в деревянную хлебницу или контейнер с небольшими вентиляционными отверстиями - можете быть уверены, что ваш хлеб будет свежим в течение нескольких дней.

