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Хлеб черствеет за 1-2 дня?: пекарь раскрыл простой способ сохранить его свежим до недели
Специалисты отмечают, что холодильник является одним из худших мест для хранения хлеба.
Многие люди сталкиваются с проблемой, когда свежий хлеб уже через 1-2 дня становится черствым или теряет вкус. Как объясняют пекари, причина часто заключается не в самом продукте, а в неправильном хранении.
Об этом говорится в материале Рysznosci.
Главная ошибка — холодильник и полиэтилен
Холодильник — не вариант. При низких температурах крахмал быстрее кристаллизуется, из-за чего выпечка черствеет значительно быстрее.
Не лучший вариант и полиэтиленовые пакеты — они перекрывают доступ воздуха, делают корочку мягкой, а внутри создают условия для появления плесени.
Оптимальная температура для хранения хлеба — комнатная, примерно 20–25°C.
В чем лучше хранить хлеб
Пекари советуют использовать «дышащие» материалы:
льняные или хлопчатобумажные мешочки;
тканевые салфетки или специальные многоразовые пакеты с микроперфорацией.
Такие материалы позволяют хлебу «дышать», уменьшая риск быстрого высыхания и появления плесени.
Чистота хлебницы имеет значение
Хлебницу необходимо регулярно очищать от крошек и остатков выпечки, ведь они способствуют развитию грибка.
Для дополнительной гигиены рекомендуется раз в неделю протирать ее раствором воды с уксусом.
Как правильно складывать хлеб
После нарезки хлеб лучше класть в хлебницу срезом вниз — это помогает дольше сохранить влагу внутри.
Также можно положить рядом половинку яблока, постепенно отдающую влагу и поддерживающую мягкость выпечки (фрукт нужно менять каждые 1–2 дня).
Можно ли замораживать хлеб
Замораживание — один из лучших способов сохранить свежесть. Для этого хлеб следует нарезать на ломтики и поместить в герметичный пакет сразу после охлаждения.
После размораживания или подогрева в тостере он почти не будет отличаться от свежеиспеченного.
Напомним, некоторые хозяйки кладут хлеб в холодильник, чтобы защитить его от плесени. Однако такое хранение может лишь ухудшить его качество и сделать буханку очень черствой.