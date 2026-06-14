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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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73
Время на прочтение
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Хлеб черствеет за 1-2 дня?: пекарь раскрыл простой способ сохранить его свежим до недели

Специалисты отмечают, что холодильник является одним из худших мест для хранения хлеба.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Хлеб черствеет за 1-2 дня?: пекарь раскрыл простой способ сохранить его свежим до недели

Хлеб / © unsplash.com

Многие люди сталкиваются с проблемой, когда свежий хлеб уже через 1-2 дня становится черствым или теряет вкус. Как объясняют пекари, причина часто заключается не в самом продукте, а в неправильном хранении.

Об этом говорится в материале Рysznosci.

Главная ошибка — холодильник и полиэтилен

Холодильник — не вариант. При низких температурах крахмал быстрее кристаллизуется, из-за чего выпечка черствеет значительно быстрее.

Не лучший вариант и полиэтиленовые пакеты — они перекрывают доступ воздуха, делают корочку мягкой, а внутри создают условия для появления плесени.

Оптимальная температура для хранения хлеба — комнатная, примерно 20–25°C.

В чем лучше хранить хлеб

Пекари советуют использовать «дышащие» материалы:

  • льняные или хлопчатобумажные мешочки;

  • тканевые салфетки или специальные многоразовые пакеты с микроперфорацией.

Такие материалы позволяют хлебу «дышать», уменьшая риск быстрого высыхания и появления плесени.

Чистота хлебницы имеет значение

Хлебницу необходимо регулярно очищать от крошек и остатков выпечки, ведь они способствуют развитию грибка.

Для дополнительной гигиены рекомендуется раз в неделю протирать ее раствором воды с уксусом.

Как правильно складывать хлеб

После нарезки хлеб лучше класть в хлебницу срезом вниз — это помогает дольше сохранить влагу внутри.

Также можно положить рядом половинку яблока, постепенно отдающую влагу и поддерживающую мягкость выпечки (фрукт нужно менять каждые 1–2 дня).

Можно ли замораживать хлеб

Замораживание — один из лучших способов сохранить свежесть. Для этого хлеб следует нарезать на ломтики и поместить в герметичный пакет сразу после охлаждения.

После размораживания или подогрева в тостере он почти не будет отличаться от свежеиспеченного.

Напомним, некоторые хозяйки кладут хлеб в холодильник, чтобы защитить его от плесени. Однако такое хранение может лишь ухудшить его качество и сделать буханку очень черствой.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
73
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