Хобби долгожителей, которое снижает вес и продлевает жизнь: интересные результаты исследований

Каким хобби нужно заниматься, чтобы быть здоровым и прожить дольше

Все мы хотим жить дольше, оставаясь здоровыми, энергичными и активными в глубокой старости. Для этого существует множество различных рекомендаций: одни эксперты советуют соблюдать правильное питание, включать в рацион больше овощей и фруктов, другие отмечают пользу или вред алкоголя, предлагая как полный отказ, так и умеренное потребление. Не менее важным фактором является физическая активность — регулярные тренировки, прогулки на свежем воздухе, йога или другие формы движения. Однако исследования показывают, что не только привычные советы по образу жизни могут способствовать долголетию. Оказывается, хобби и увлечения также могут положительно влиять на продолжительность жизни, улучшая психическое и общее здоровье, снижая уровень стресса и способствуя поддержанию активности даже в пожилом возрасте.

По мнению исследователей, одним из лучших способов поддержания хорошего самочувствия и продления жизни является садоводство. Оно помогает снизить уровень стресса, улучшает подвижность и общее состояние организма. Об этом рассказал 64-летний американский исследователь Дэн Бюттнер.

Как садоводство влияет на здоровье

Дэн Бюттнер является специалистом по изучению так называемых «голубых зон» — мест, где люди живут дольше среднестатистического возраста. Он отмечает, что большинство долгожителей регулярно работают в саду, и это оказывает непосредственное влияние на их долголетие.

«После двадцати лет исследований я могу уверенно сказать: самый полезный вид физической активности – это садоводство. Оно способствует подвижности, снижает стресс, улучшает настроение. К тому же, когда вы самостоятельно выращиваете овощи и ухаживаете за растениями, это мотивирует вас каждый день заниматься этим полезным делом», — объясняет Бюттнер.

Садовые работы предполагают много разнообразных движений: посадку растений, полив, пропалку, уборку урожая. Все эти действия требуют регулярной физической активности и тесного контакта с природой.

Но это еще не все, садоводство является эффективным способом похудения.

Сколько калорий можно сжечь во время работы в саду

Специалист по физической терапии Киран Шеридан отмечает, что даже кратковременные садовые работы помогают избавиться от лишних калорий:

45 минут активного труда на участке сжигают примерно 300 калорий.

1 час высадки растений в горшки помогает сжечь от 200 до 300 калорий.

такие задачи, как копание почвы, полив или перенос тяжелых мешков с удобрениями, укрепляют мышцы спины, пресса, ягодиц, ног и рук.

Перед началом работы в саду рекомендуется сделать разминку, чтобы подготовить мышцы к погрузке, избежать судорог и не переутомляться.

Польза садоводства для здоровья

Садоводство для здоровья мозга и костей

Регулярное садоводство оказывает положительное влияние на состояние мозга, помогая снизить риск когнитивных нарушений и деменции.

В Корее учёные провели исследование на пациентах с деменцией и обнаружили, что садоводство в течение всего 20 минут может способствовать росту мозговых нервов, связанных с памятью .

Другое исследование показало, что садовая терапия с применением садоводства является еще одним эффективным методом лечения деменции. Учитывая это, во многих скандинавских странах сегодня существуют программы экологического ухода за пожилыми людьми, которые проводят большую часть своего времени, работая на фермах и в садах.

Кроме того, работа в саду может способствовать профилактике остеопороза – заболевание, которое делает кости хрупкими и менее плотными. Физические нагрузки на свежем воздухе, контакт с землей и естественные движения способствуют укреплению костной ткани и снижают вероятность переломов.

Влияние садоводства на психическое здоровье

Кроме физических преимуществ, садоводство оказывает положительное влияние на психическое здоровье.

Терапевтическое садоводство оказывает положительное влияние на психическое здоровье, и с возрастом его эффективность возрастает, установили корейские ученые. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Американского научного садоводческого общества HortTechnology. Были проведены три исследования, которые в сумме подтвердили важную роль садоводства в укреплении психического здоровья и улучшении образовательных результатов.

Первое исследование сконцентрировалось на разработке эффективной садоводческой терапии и специализированных учебных программ. Во втором исследовании оценивали комбинированное влияние обучения программированию и садоводству на подростков, в частности через мониторинг мозговых волн. Результаты показали, что занятия садоводством снижают стресс от академических нагрузок. Третье исследование изучало влияние терапевтического садоводства на психическое здоровье в разных возрастных группах. Оно проводилось в виде опроса более 500 человек, и было обнаружено, что уход за животными и растениями оказывает положительный эффект на ментальное здоровье.

Подобное исследование было проведено в Британии, а именно учеными двух английских университетов – Вестминстерского и Эссекского. Результаты были опубликованы в Журнале Здравоохранения (Journal of Public Health, Oxford). Исследование показало, что горожане чаще страдают психическими расстройствами, по сравнению с сельскими жителями.

Исследование также выявило, что даже короткие сеансы работы в саду оказали заметный положительный эффект на психическое здоровье участников. Те, кто работал на своих участках в течение короткого времени, показали такое же улучшение в настроении и самооценке, как и те, кто занимался садоводством в течение более продолжительного периода. Более половины садоводов отметили, что для них садоводство явилось важной возможностью восстановления сил и снятия напряжения. Кроме того, 19% респондентов отметили, что выращивание собственных овощей и фруктов доставляет им особое удовольствие, а 11% любят быть физически активными во время садовых работ. Эти результаты подчеркивают важность таких простых, но эффективных методов поддержания психического здоровья, как работа в саду. Садоводство не только оказывает положительное влияние на физическую активность, но и помогает наладить эмоциональный баланс, уменьшая уровень стресса и улучшая качество жизни.

Улучшение пищевых привычек

Выращивание собственных овощей и фруктов может способствовать улучшению пищевых привычек. Исследования показывают, что занимающиеся садоводством люди потребляют больше свежих овощей и фруктов, что повышает потребление клетчатки и необходимых питательных веществ. Это, в свою очередь, способствует улучшению здоровья желудочно-кишечного тракта и общего самочувствия.

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