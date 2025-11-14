Холодец будет прозрачным и хорошо застынет без желатина: вот что нужно добавить во время варки

Холодец — это то блюдо, без которого трудно представить украинский праздничный стол. Однако часто он получается мутным и не застывает, если не добавить желатина. На самом деле домашний холодец может быть густым и прозрачным без добавок, стоит лишь знать несколько кулинарных секретов.

Выбирайте правильное мясо. Секрет природного желе — в коллагене, который содержится в определенных частях тушки. Для крепкого наваристого холодца лучше всего брать свиные ножки, хвостики или уши. Также подойдут говяжьи голени или кости с хрящами. Если варить холодец из петуха или добавить куриные лапки, он будет прозрачным и хорошо застынет.

Замочите мясо перед варкой. Перед тем, как ставить холодец на плиту, замочите мясо в холодной воде на 3 часа, периодически меняя воду. Это поможет вывести кровь и сделает бульон прозрачным.

Варите на медленном огне. Холодец не терпит спешки. Его нужно варить не менее 6 часов на самом маленьком огне, не допуская кипения. Появляющаяся в начале пена должна быть полностью снята, потому что именно она делает бульон мутным.

Добавьте овощи для аромата и прозрачности. Классический набор овощей для студня — морковь, лук, сельдерей, лавровый лист и несколько горошин перца. Но есть один секрет: добавьте небольшую очищенную картофелину во время варки. Она впитает остатки мути, тогда бульон станет кристально чистым. Перед завершением варки картофель следует вынуть и выбросить.

Приправы добавляйте в конце приготовления. Соль, чеснок и специи вводят всего за 20 минут до завершения варки. Если посолить сразу, бульон станет мутным.