Холодец получится идеально прозрачным и быстро застынет: надо добавить этот простой ингредиент

Кристально прозрачный холодец — это результат правильных действий. Добавление этого продукта помогает быстро очистить бульон, а правильная костная основа обеспечивает хорошее застывание.

Как сварить прозрачный холодец

Идеальный холодец — это не только насыщенный вкус, но и прозрачный бульон и плотная, упругая текстура. Многие хозяйки годами пытаются добиться такого результата, но часто блюдо получается мутным и плохо застывает. На самом деле секрет гораздо проще, чем кажется: правильный ингредиент, добавленный в нужный момент, способен кардинально изменить ситуацию. Рассказываем, что добавить в бульон, чтобы холодец был кристально прозрачным и хорошо застыл. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Как сделать холодец прозрачным и чтобы он хорошо застыл

Главный секрет прозрачности и хорошего застывания — яичный белок. Профессиональные повара десятилетиями используют этот простой, но очень эффективный прием.

Во время нагревания белок сворачивается и «захватывает» мелкие частицы жира, белка и других примесей, делающих бульон мутным. В результате они поднимаются на поверхность и легко удаляются.

Как правильно применять этот трюк:

  • слегка взбейте сырой яичный белок;

  • добавьте его в горячий, но не кипящий бульон;

  • доведите до легкого кипения;

  • аккуратно снимите образовавшуюся пену вместе с белком.

Почему холодец быстрее застывает после такого трюка

Прозрачность и застывание связаны между собой. Когда бульон очищен от лишних примесей, коллагеновые вещества работают более эффективно.

Но есть еще один важный нюанс: чтобы холодец хорошо застыл, в нем должно быть достаточно природного желатина. Его дают:

  • свиные ножки;

  • голени;

  • хрящи и кожа.

Именно сочетание правильного мяса и очищенного бульона дает идеальный результат.

Дополнительные советы от профессиональных поваров

Чтобы холодец был действительно идеальным, стоит учесть несколько нюансов.

  • Во-первых, не допускайте активного кипения. Бульон должен лишь слегка «томиться», иначе он станет мутным.

  • Во-вторых, обязательно снимайте пену в начале варки, тогда бульон будет прозрачным.

  • В-третьих, не перемешивайте бульон без надобности. Это поднимает осадок и ухудшает прозрачность.

