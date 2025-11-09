Холодильник больше не нужно размораживать: мастера рассказали, что делать от намерзания льда

Что делать от намерзания льда в холодильнике / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Даже современные холодильники иногда начинают обмерзать, образуя слой льда на стенах. Это не только неудобно, но и может снизить эффективность охлаждения и увеличить потребление электроэнергии. Как отмечают специалисты, причины появления льда обычно одни и те же:

плохо закрытая дверца или изношенная резиновая прокладка;

частое открывание холодильника;

хранение горячих блюд или жидкостей;

забито дренажное отверстие, через которое не стекает влага.

Как избежать намерзания льда в холодильнике: советы мастеров

Специалисты по ремонту холодильников утверждают, что избежать регулярной разморозки вполне возможно, если соблюдать несколько простых правил.

Очистите дренаж. Для прочистки отверстия в задней стенке холодильника используйте пластиковую палочку или мягкую проволоку. Если он забит, вода не сможет стекать и превращаться в лед.

Проверьте уплотнитель. Если резиновая прокладка на дверце утратила эластичность, холод выходит наружу, а теплый воздух попадает во внутрь. Это главная причина намерзания. Мастера советуют смазывать уплотнитель вазелином или силиконовой смазкой, чтобы продлить срок службы.

Следите за температурой. Оптимальная температура в холодильной камере — +3…+5°C, в морозильной — около -18°C. Если температура ниже, компрессор работает непрерывно и на стенах появляется иней.

Не ставьте еду без крышки. Влага из продуктов испаряется и оседает в виде льда. Храните блюда в контейнерах или заворачивайте в пленку.

Действенный лайфхак от мастеров, чтобы предотвратить намерзание льда

Чтобы полностью предотвратить образование льда, можно воспользоваться простым способом, который советуют опытные мастера. После очистки холодильника протрите его внутренние стенки раствором глицерина или оливкового масла. Тонкая защитная пленка не дает влаге оседать и замерзать. Этот метод безопасен, не влияет на запах продуктов и продлевает срок службы техники.

Реклама

Не выключайте холодильник полностью для «глубокой разморозки», если лед только появился. Лучше вовремя протереть стенки теплой водой с содой или лимонным соком. Так вы не только избавитесь от инея, но и уберете лишние запахи.