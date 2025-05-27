Холодильник чист, но чувствуется неприятный запах: причина вас удивит, но решение проблемы простое

Как прочистить дренажное отверстие в холодильнике / © unsplash.com

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Впрочем, эту проблему можно просто решить самостоятельно, используя подручные материалы.

Почему важно чистить дренажное отверстие в холодильнике

Дренажное (сливное) отверстие имеет небольшой размер. Он нужен для того, чтобы выводить избыток воды, который появляется из-за изменения температуры в приборе. С течением времени он засоряется, из-за чего внутри скапливается вода, образуется плесень и появляется неприятный запах.

Вы можете без проблем очистить дренажное отверстие с помощью подручных средств, в частности уксуса, соды и теплой воды. Благодаря регулярному уходу (очистка каждые 2-3 месяца) прибор прослужит значительно дольше.

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Пошаговая инструкция по очистке дренажного отверстия холодильника

Выключите холодильник из розетки. Опустите всю нижнюю часть, забрав продукты и вынув полочки. Так вы получите свободный доступ к отверстию. Обычно он расположен на задней стенке выше овощного отсека. Уберите лишнюю воду. Для этого можно использовать гигроскопическую ткань или бумажное полотенце. Удалите грязь, если она есть. Очистите проем с помощью ватного тампона, который предварительно нужно смочить в уксусе. Затем еще одним ватным тампоном, смоченным в чистящем средстве, а также прочистите его тонкой щеточкой. Прочистите отверстие с помощью тонкого шприца без иглы. Наберите внутрь шприц теплой воды. Если внутри образовался известковый налет, добавьте к воде уксус (соотношение 1:1). А для стойких загрязнений дополнительно добавьте пищевую соду и уксус. Залейте это средство в проем, оставьте на несколько минут, затем смойте теплой водой. Дезинфекция и просушка. Еще раз промойте отверстие водой с уксусом. Так вы будете уверены, что удалили все бактерии, которые являются причиной неприятного запаха. Протрите холодильник внутри досуха, поверните все полочки и продукты. Включите в розетку.

Не следует использовать для очистки острые предметы (например, нож), ведь они могут повредить дренаж. Можно использовать специальное очищающее средство для стоков, но натуральные компоненты более полезны для вашего здоровья и окружающей среды.