Холодильник обязателен: семь продуктов, которые нужно охлаждать, хотя мало кто об этом знает

Не все догадываются, что некоторые продукты хранят неправильно. Оказывается, есть такие, которые мы редко ставим в холодильник, и зря. Ведь охлажденными они будут храниться подольше.

Цитрусовые

Хотя большинство из нас хранят лимоны или апельсины прямо на столе в красивой тарелке, цитрусовые будут храниться вчетверо дольше, если их держать в холодильнике. Если вы ждете гостей и хотите создать уютную атмосферу в доме с помощью выложенных в тарелку лимонов, просто вытяните их за час до прибытия.

Лаваш

Хотя охлаждение хлеба приводит к тому, что он внутри высыхает и скорее черствеет, это лишь правдиво для буханок, которые готовятся, например, на закваске. Но когда речь идет о лаваше или тортилье, холодный воздух не может проникнуть в тонкое тесто и высушить его. Лаваш, к сожалению, также очень подвержен появлению плесени, поэтому его лучше сразу положить в холодильник, где он будет храниться вдвое дольше.

Натуральное арахисовое масло

Здесь все зависит от того, насколько быстро вы его съедите. Если после открытия баночки вы сможете полностью закончить ее несколько дней, тогда можете смело оставлять ее в любом прохладном темном месте. Но если вы не уверены в своих силах, лучше хранить в холодильнике. Дело в том, что обособленное арахисовое масло, содержащееся в продукте, может сгореть, если масло слишком долго простоит в теплой комнате.

Сливочное масло

Конечно, если хранить масло при комнатной температуре, оно будет намазываться гораздо лучше. К сожалению, через 2-3 дня продукт начнет горчить и утратит свои вкусовые свойства. Лучше всего хранить сливочное масло в холодильнике, но вытаскивать небольшое количество за час до еды.

Кетчуп

Часто кетчуп хранят при комнатной температуре. Но производитель кетчупа Heinz утверждает, хотя их продукт устойчив к хранению из-за своей природной кислотности, после открытия баночку нужно держать в холодильнике из-за нестабильности условий хранения.

Пироги

Когда вы только вытащили пирог из духовки, его нужно оставить при комнатной температуре остывать. На это уйдет примерно 2-4 часа. Затем, в зависимости от наполнения, ему нужно охлаждение. К примеру, фруктовые пироги благодаря сахару и кислотам могут храниться прямо на столе до двух дней, а вот десерты с заварным кремом, шоколадом, пудингом лучше сразу после остывания ставить в холодильник.

Сиропы

Здесь все зависит от вида сиропа. К примеру, чистый кленовый сироп нужно после открытия хранить в холодильнике, поскольку в его составе нет консервантов.

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