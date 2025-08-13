ТСН в социальных сетях

Холодные кофейные напитки: три рецепта, которые легко можно приготовить дома

Холодные кофейные напитки идеально освежат в жару.

Холодный кофе.

Кофе – бодрящий напиток. В жару кофеманы часто выбирают не горячий, а холодный напиток. Он нравится не менее прекрасно.

ТСН.ua подготовил три простых холодных кофейных рецепта, которые легко приготовить дома.

Минимум ингредиентов, несколько минут времени – и вы уже наслаждаетесь холодным кофе, как в кафе.

Айс-лате

Ингредиенты:

  • 150 мл охлажденного кофе (эспрессо или крепкий американо)

  • 150 мл молока

  • Лед – по вкусу

  • Немного сахара или сиропа (по желанию)

Приготовление

  1. Сварите кофе и дайте ему остыть.

  2. В высокий стакан насыпьте кубики льда.

  3. Добавьте молоко, затем аккуратно влейте кофе (чтобы образовался хороший слой).

Мокачино со льдом

Ингредиенты:

  • 150 мл охлажденного кофе

  • 100 мл молока

  • 1 ст. л. какао-порошка

  • 1 ч. л. сахара (или сиропа)

  • Лид

Приготовление

  1. Смешайте какао с сахаром и немного теплой воды, чтобы образовалась шоколадная паста.

  2. Добавьте охлажденный кофе и молоко.

  3. В стакан со льдом вылейте смесь и хорошо перемешайте.

Кофейный банановый смузи

Ингредиенты:

  • 1 спелый банан

  • 150 мл охлажденного кофе

  • 100 мл молока или йогурта

  • Лед (по желанию)

  • Немного меда или сиропа

Приготовление:

  1. В блендере взбейте банан, кофе, молоко и мед.

  2. Добавьте несколько кубиков льда и еще раз взбейте.

Напомним, мы писали о топ-14 чаях для похудения : как они помогут поддержать форму и ускорить метаболизм.

