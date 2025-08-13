- Дата публикации
Холодные кофейные напитки: три рецепта, которые легко можно приготовить дома
Холодные кофейные напитки идеально освежат в жару.
Кофе – бодрящий напиток. В жару кофеманы часто выбирают не горячий, а холодный напиток. Он нравится не менее прекрасно.
ТСН.ua подготовил три простых холодных кофейных рецепта, которые легко приготовить дома.
Минимум ингредиентов, несколько минут времени – и вы уже наслаждаетесь холодным кофе, как в кафе.
Айс-лате
Ингредиенты:
150 мл охлажденного кофе (эспрессо или крепкий американо)
150 мл молока
Лед – по вкусу
Немного сахара или сиропа (по желанию)
Приготовление
Сварите кофе и дайте ему остыть.
В высокий стакан насыпьте кубики льда.
Добавьте молоко, затем аккуратно влейте кофе (чтобы образовался хороший слой).
Мокачино со льдом
Ингредиенты:
150 мл охлажденного кофе
100 мл молока
1 ст. л. какао-порошка
1 ч. л. сахара (или сиропа)
Лид
Приготовление
Смешайте какао с сахаром и немного теплой воды, чтобы образовалась шоколадная паста.
Добавьте охлажденный кофе и молоко.
В стакан со льдом вылейте смесь и хорошо перемешайте.
Кофейный банановый смузи
Ингредиенты:
1 спелый банан
150 мл охлажденного кофе
100 мл молока или йогурта
Лед (по желанию)
Немного меда или сиропа
Приготовление:
В блендере взбейте банан, кофе, молоко и мед.
Добавьте несколько кубиков льда и еще раз взбейте.
