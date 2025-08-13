Холодные кофейные напитки: три рецепта, которые легко можно приготовить дома

Холодный кофе.

Реклама

Кофе – бодрящий напиток. В жару кофеманы часто выбирают не горячий, а холодный напиток. Он нравится не менее прекрасно.

ТСН.ua подготовил три простых холодных кофейных рецепта, которые легко приготовить дома.

Минимум ингредиентов, несколько минут времени – и вы уже наслаждаетесь холодным кофе, как в кафе.

Реклама

Айс-лате

Ингредиенты:

150 мл охлажденного кофе (эспрессо или крепкий американо)

150 мл молока

Лед – по вкусу

Немного сахара или сиропа (по желанию)

Приготовление

Сварите кофе и дайте ему остыть. В высокий стакан насыпьте кубики льда. Добавьте молоко, затем аккуратно влейте кофе (чтобы образовался хороший слой).

Мокачино со льдом

Ингредиенты:

150 мл охлажденного кофе

100 мл молока

1 ст. л. какао-порошка

1 ч. л. сахара (или сиропа)

Лид

Приготовление

Реклама

Смешайте какао с сахаром и немного теплой воды, чтобы образовалась шоколадная паста. Добавьте охлажденный кофе и молоко. В стакан со льдом вылейте смесь и хорошо перемешайте.

Кофейный банановый смузи

Ингредиенты:

1 спелый банан

150 мл охлажденного кофе

100 мл молока или йогурта

Лед (по желанию)

Немного меда или сиропа

Приготовление:

В блендере взбейте банан, кофе, молоко и мед. Добавьте несколько кубиков льда и еще раз взбейте.

Напомним, мы писали о топ-14 чаях для похудения : как они помогут поддержать форму и ускорить метаболизм.