Холодные напитки, которых лучше избегать в жару: диетолог объяснила, что хуже всего утоляет жажду летом

В жару не стоит пить эти популярные напитки / © Unsplash

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Некоторые популярные летние напитки могут не только не помочь увлажнению, но и усилить обезвоживание.

Об этом рассказала клиническая диетолог Анна Столинская.

По словам экспертки, во время температуры свыше +30°C многие люди выбирают холодные лимонады, сладкие газированные напитки, энергетики или даже легкое пиво, считая их лучшим способом охладиться. Однако такой выбор не всегда полезен организму.

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Какие напитки могут навредить в жару

Диетология рекомендует ограничить употребление алкоголя, сладких газированных напитков, энергетиков и избыточного крепкого кофе.

«В жаркие дни следует избегать алкоголя, который способствует обезвоживанию и нарушает терморегуляцию, сладких газированных напитков, вызывающих скачки уровня сахара в крови и усиливающих жажду, а также энергетиков с большим содержанием кофеина и сахара», — пояснила специалист.

Особенно обманчивыми могут быть напитки, активно рекламирующие как освежающие. Из-за высокого содержания сахара они нередко дают противоположный эффект — после кратковременного ощущения облегчения человек начинает ощущать еще более сильную жажду.

Почему даже легкое пиво — не самая лучшая идея

По словам Столинской, алкогольные напитки, в том числе легкое пиво, не помогают поддерживать водный баланс.

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«Алкоголь, даже в виде легкого пива, обезвоживает организм и ухудшает естественные механизмы охлаждения тела», — подчеркнула эксперт.

Также она советует осторожничать с популярными холодными кофейными напитками, особенно если они содержат много сиропов и сахара.

Что лучше пить в жару

Самым эффективным средством для поддержания водного баланса остается обычная питьевая вода. Для улучшения вкуса к ней можно добавлять лимон, мяту или кусочки фруктов.

«В жаркие дни лучше выбирать напитки, которые действительно увлажняют организм и помогают пополнять запас электролитов. Самый безопасный вариант — вода, по желанию с добавлением лимона, мяты или фруктов», — отметила диетолог.

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Кроме того, полезными могут быть кисломолочные напитки, в частности кефир или традиционный турецкий айран — смесь йогурта, воды и зелени.

Действительно ли горячий чай помогает охладиться

Эксперт обращает внимание, что горячий чай в определенных условиях действительно может облегчить самочувствие во время жары. Именно теплый напиток стимулирует потоотделение, а испарение пота помогает охлаждаться телу. Лучше всего этот механизм работает в сухом климате, тогда как во влажную и удушающую погоду эффект может быть менее заметен.

Специалисты напоминают, что во время жары важно регулярно пить воду, даже если ощущение жажды еще не появилось, ведь обезвоживание может привести к головным болям, слабости, ухудшению концентрации и общему самочувствию.

Напомним, на Украину сдвигает опасный удар стихии. Синоптики уже назвали точные даты безумной жары.

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